Обломки упавшего беспилотника в поселке Верхнебаканский под Новороссийском повредили газовую трубу. В поселке введен локальный режим ЧС, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет», — говорится в официально сообщении.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что при атаке был применен беспилотник самолетного типа.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 26 февраля в результате массированной атаки дронов повреждения получили три здания.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Согласно данным телеграм-канала Mash, в небе над Туапсе «прозвучало больше 40 взрывов». Телеграм-канал Shot писал в 6:08, что город находился под атакой более 4 часов.

В Минобороны России уточнили, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, 83 беспилотника было сбито над Краснодарским краем, 30 — над Крымом, 8 БПЛА было уничтожено над акваторией Азовского моря, 5 — над Черным морем, по одному дрону было ликвидировано в Брянской и Курской областях.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал атаку украинских беспилотников «демонстрацией реального настроя [президента Украины Владимира] Зеленского на срыв любых договоренностей направленных на политико-дипломатическое урегулирование».