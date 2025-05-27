Бывший профессор МГУ, отдавший мошенникам более 50 млн рублей, покончил с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что ученый стал жертвой телефонных мошенников. Изначально они убедили его перевести все накопления на якобы безопасный счет, а затем — продать две квартиры и передать им вырученные деньги. Общая сумма ущерба превысила 50 млн рублей.

Телеграм-канал Baza писал, что впервые аферисты позвонили профессору в декабре. Они представились сотрудниками ФСБ, попросили предоставить мужчине код от Госуслуг, а после — перевести сбережения на «безопасные счета». На протяжении месяца ученый снимал деньги со вкладов и передавал их злоумышленникам через курьеров. По данным канала, чаще всего за деньгами приезжала пенсионерка, которую также могли завербовать мошенники.

В марте злоумышленники убедили экс-профессора МГУ продать две квартиры в Москве: первую купили за 11 млн рублей, вторую — за 7,6 млн рублей. Спустя время его дочь заподозрила, что отец стал жертвой аферистов. В общей сложности мужчина передал злоумышленникам 52,6 млн рублей, отмечает Baza. СК возбудил уголовное дело.

27 мая тело ученого нашли за городом, где он встречался со своим другом. Последний рассказывал, что профессор был расстроенным и жаловался на проблемы. Mash пишет, что приятель отъехал по делам — вернувшись, обнаружил друга мертвым. В его личных вещах нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. По данным телеграм-канала, ученым, которого нашли мертвым, оказался бывший профессор экономического факультета МГУ 78-летний Борис Бояринцев.

«Мы сейчас сами плачем горячими слезами», — рассказала дочь профессора в разговоре с «Осторожно, новости».

Женщина подтвердила, что ее отец постоянно выглядел расстроенным и подавленным после того, как стал жертвой мошенников.