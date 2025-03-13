Российские банки обратились в ЦБ с предложением дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя на 48 часов, если он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленное в Банк России.

Как утверждает издание, представитель ЦБ подтвердил получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.

«Банки предлагают блокировать на 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. рублей и на 48 часов — средства на сумму более 50 тыс. рублей», — пишет РБК.

Как уточняет издание, денежные средства должны быть возвращены отправителю при подтверждении, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента. В материале также говорится, что при получении банком заявления от отправителя денежных средств, что он совершил перевод без добровольного согласия, то банк заблокирует всю сумму на счету получателя на 48 часов.

«Также при наличии заявления следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка денежных средств», — говорится в письме.

Как рассказал глава НСФР Андрей Емелин, блокировка денежных средств на счете получателя требуется, чтобы быстрее и эффективнее вернуть украденные деньги жертвам мошенников. Он отметил, что мошенники «за секунды» выводят деньги, украденные со счетов.

«Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств», — сказал Емелин.

Глава НСФР пояснил, что по Гражданскому кодексу любой платеж может быть исполнен в течение трех дней. «Поэтому блокировка средств даже на 48 часов не нарушает действующее законодательство», — отметил Емелин.

12 марта Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил Банку России ввести наказание для сотрудников банков за оформление кредитов без добровольного согласия клиента, а также за вывод полученных по таким договорам денежных средств.

20 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ужесточить ответственность сотрудников банков за мошенничество. Она также пообещала, что ЦБ обяжет внедрить в мобильные приложения банков «спецкнопку» для жалоб на мошенников.

На совещании президента с членами правительства, прошедшем 5 марта, Набиуллина заявила о необходимости повысить ответственность банков за сохранность средств клиентов. Она добавила, что регулятор готов выступить «единым окном» для обмена данных о мошенниках между операторами связи и банками.