Суд в Иркутске 10 июля отправил в СИЗО блогершу Марию Махмутову за нападение и оскорбление силовиков. Одно из дел завели после того, как она при задержании якобы укусила оперативника, второе — из-за «поста с оскорблением сотрудника ГИБДД». Женщина стала известна после того, как в День России записала видео с заявлением, что если все участники СВО «сдохнут», то она «выпьет вина».

«Женщина обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», — сказано в релизе без уточнения, о каких именно эпизодах идет речь.

Кировский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить блогера под стражу на полтора месяца — до 17 августа.

Уголовное дело против Махмутовой об оскорблении представителя власти возбудили 18 июня.

«По данным следствия, 35-летняя уроженка города Шелехова в своем аккаунте в социальных сетях оскорбляла сотрудника полиции и высказывала в его адрес нецензурную брань», — говорилось в сообщении управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Как позднее уточнили в пресс-службе МВД России, на видео, которое следователи обнаружили на страницах женщины в соцсетях, содержались оскорбления в адрес сотрудника Госавтоинспекции, «что повлекло к разбирательству в рамках уголовного законодательства».

Против Махмутовой возбуждены административное дело о побоях (по информации правоохранителей, сибирячка пнула полицейскую), а также два уголовных — за публичное оскорбление представителя власти и за нападение на полицейского (по информации правоохранителей, жительница Иркутской области при задержании укусила оперативника). В МВД добавили, что в ее соцсетях также нашли оскорбительные высказывания в адрес сотрудника ГИБДД.

25 июня Махмутовой назначили административный арест на 13 суток, при этом на суде она «продолжила вести себя вызывающе и неуважительно», отметили в МВД. Махмутова тогда свою вину не признала и говорила на заседании, что ее доставили к следователю против воли. Она также отказалась подписать документы по уголовному делу.

«Припаяли на ровном месте»: дело Махмутовой

Махмутова 12 июня записала видео, в котором, сидя за рулем машины и матерясь, пожаловалась, что «госструктуры не работают» по случаю праздника, а у нее много планов. Она также заявила, что не понимает, чем нужно гордиться в День России, назвала российских военных «убийцами» и заявила, что их дети «будут страдать».

На это видео обратили внимание активисты иркутского «Народного фронта» и движения «Зов народа». Они отметили, что Махмутова ранее была судима и в прошлом работала бортпроводницей.

«Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, “героиня” ролика понесет заслуженное наказание», — заявила глава отделения «Народного фронта» в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при региональном главке МВД Елена Зубун.

13 июня Махмутову задержали. На видео задержания, которое опубликовали правоохранители, силовики требовали у рыдающей на лоджии хозяйки квартиры предъявить «еще ножи», и где она, уже сидя за столом в кухне, говорит, что находится «в шоковом состоянии». Уже после выхода из дома, когда ее вели по улице в отделение, Махмутова вырывалась из рук конвоиров, возмущаясь тем, что ее «за шкирку тащат». Тогда же ее проверили на употребление запрещенных веществ в наркодиспансере.

По результатам на женщину составили административный протокол об употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 6.9 ч. 1 КоАП). Согласно материалам дела, она находилась в опьянении, о чем свидетельствовали запах алкоголя изо рта, нарушение речи и поведение, «не соответствующее обстановке», а медосвидетельствование показало, что она употребила психотропное вещество фенобарбитал без назначения врача. Сама блогер вину не признала, заявила, что не принимает наркотики, но не смогла объяснить, в связи с чем у нее обнаружили фенобарбитал.

Дело об употреблении психотропных веществ без назначения рассмотрел 7 июля мировой судья 25-го судебного участка Ленинского района Иркутска и назначил Махмутовой административный арест на пять суток.

Что касается видео, записанного в День России, то в связи с ним на Махмутову составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), решение по делу пока не вынесено. Блогер еще в день задержания записала новый ролик с извинениями, «если кому-то грубо ответила, если с кем-то грубо разговаривала», со слезами заявила, что не может оставить своего ребенка без матери, и пригрозила навредить себе. Позднее в июне она пожаловалась в соцсетях главе СК Александру Бастрыкину на то, что ей «припаяли две статьи на ровном месте».