Пропавший 14 июля вертолет Ми-8Т, направлявшийся из Охотска в Магадан, потерпел крушение. Обломки судна находятся на 900-метровой высоте в 130 километрах от Охотска. Никто из находившихся на борту членов экипажа не выжил. Как шли поиски, и что известно о компании-эксплуатанте — в материале RTVI.

«Выживших нет»

Место падения Ми-8 16 июля обнаружил вертолет Росавиации. Судно потерпело крушение в труднодоступном районе мыса Гадикан, сообщила пресс-служба МЧС. Обломки находятся на 900-метровой высоте в 130 километрах от Охотска. Участок скалистый, окружен лесом, отметили в министерстве.

«По информации Росавиации, выживших нет. Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов обследуют место крушения, обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы», — уточнили в ведомстве.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК рассказали, что вертолет до пункта назначения не добрался, аварийный радиомаяк при этом не сработал.

Ведомство расследует уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч.3 ст. 263 УК России).

«По предварительной информации, группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек», — сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.

«Экипаж не вышел на связь»

О пропаже вертолета стало известно 14 июля. Как сообщали в Росавиации, воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан.

«В установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно: на борту Ми-8Т — пять человек (три члена экипажа и два технических специалиста)», — уточнил представитель ведомства.

На поиски пропавшего борта отправили самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» из Магадана, вертолет компании «Дальнереченск Авиа» из Охотска и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Координацию поисково-спасательных работ взяли на себя специалисты Росавиации. Спасатели осмотрели с воздуха более 800 квадратных километров тайги и 85 километров побережья Охотского моря.

Что известно о вертолете и компании-эксплуатанте

Как сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, Ми-8Т отправлялся в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет летел по маршруту Чумикан-Охотск-Магадан, а в Охотске останавливался на дозаправку.

Эксплуатантом воздушного судна в ведомстве назвали ООО АПК «Взлет». Авиаперевозчик занимается транспортировкой вертолетами различных грузов в труднодоступных и удаленных районах Крайнего Севера.

На сайте Balance External говорится, что дополнительно компания занимается ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов. Преимуществами ООО назвали опыт работы в сложных условиях и индивидуальный подход к заказчикам.

«Компания готова предложить гибкие условия аренды воздушных судов, что позволяет клиентам оптимизировать свои транспортные расходы», — следует из карточки организации.

В отношении компании организовали внеплановую выездную проверку. Как обратил внимание ТАСС, разбившийся вертолет могли эксплуатировать почти 45 лет. Согласно данным russianplanes.net, воздушное судно находится в строю с 1981 года, вертолет поставляли в ВВС как Ми-9, позже его внесли в перечень высвобождаемого военного имущества. В 2009-2010 годах вертолет конвертировали в Ми-8.