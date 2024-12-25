Российский сухогруз Ursa Major («Большая Медведица»), который 23 декабря потерпел крушение в Средиземном море, подвергся целенаправленной террористической атаке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на владеющую судном компанию «Оборонлогистика».

«“Оборонлогистика” полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно “Урса Майор”, принадлежащее компании», — сообщили в пресс-службе «Оборонлогистики».

В компании отметили, что, по показаниям членов экипажа сухогруза, с правого борта в районе кормовой части произошли три взрыва, после чего судно получило резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.

Версии о перегрузе и взрыве в машинном отделении, которую до этого называли в российском МИДе, в компании не подтвердили.

Грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в понедельник, 23 декабря, в международных водах между Испанией и Алжиром. В результате катастрофы из 16 членов экипажа спасти удалось 14. По информации департамент ситуационно-кризисного центра МИД России, двое пропали без вести.

Судно вышло из порта Санкт-Петербурга 11 декабря и 22 января должно было прибыть во Владивосток. Сухогруз «отправился в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом: портовыми кранами весом в 380 т каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов», отмечали в «Оборонлогистике».