В России нужна не только отдельная тюрьма с жесткими условиями для террористов, но и реформа ФСИН, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ). Так он оценил идею своего коллеги, депутата Ивана Сухарева (ЛДПР), который попросил ФСИН рассмотреть идею создания на архипелаге Шпицберген или Новой Земле тюрьмы только для осужденных за терроризм.

«Люди должны понимать, что, когда они попадают в такую тюрьму, то обратного выхода у них уже практически нет. Наверное, необходима какая-то реформа ФСИН, с учетом того, что резко увеличивается количество таких идеологических, религиозных фанатиков, которые в них находятся. Новая Земля или еще где-то — это уже детали», — сказал Матвеев.

Парламентарий отметил, что при создании такой тюрьмы важно учитывать не то, что люди будут «мучиться от климатических условий», а другие факторы. Первый из них, по его словам — это то, что терроризм «окрашивается» в «зеленые знамена».

«Да, бывает разного происхождения: не только исламисты, но и масса других всяких происхождений. Они начинают наводить порядки в тюрьмах, устанавливают свои порядки. У нас возникают целые «зеленые зоны», как говорят, где достаточно привольно себя чувствуют эти люди», — добавил Матвеев.

Поэтому, продолжил депутат, нужно изолировать преступников, склонных «к разного рода религиозному экстремизму», потому что иначе они «быстро втягивают других заключенных в собственную идеологию».

Второй фактор, который следует учитывать — создание для террористов жестких условий, чтобы они «не могли добиться никакого прогресса в своей деятельности», пояснил Матвеев. Впрочем, признался он, пока не совсем ясно, как этого добиться, ведь для решения вопроса нужно, чтобы в таких тюрьмах «не шныряли разного рода правозащитники».

«То, что в тюремной иерархии в криминальном мире происходят серьезные изменения, появляются новые касты, которые уже, так скажем, не подчиняются прежним, это очевидно», — резюмировал депутат.

Предложение создать за полярным кругом тюрьму для террористов с особыми условиями содержания депутат Госдумы Иван Сухарев направил директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву, сообщило 3 сентября РИА Новости. В качестве возможных вариантов он назвал Шпицберген или Новую Землю.

По мнению Сухарева, похожие пенитенциарные учреждения есть во всем мире. В их числе он назвао Гуантанамо (Куба), Бангкванг (Таиланд), Мегиддо в Израиле и другие.

Сухарев также выразил мнение, что изоляция террористов поможет «избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных». Депутат уверен, что создание такой тюрьмы — вопрос нацбезопасности России.

Кроме того, 3 сентября глава Минюста Константин Чуйченко предложил «исключать концентрацию в одном учреждении» осужденных за терроризм и экстремизм, сообщил «Интерфакс». Министр напомнил про захват заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО, отметив, что эти случаи были связаны не с требованием улучшить условия, а с «откровенным бандитизмом и проявлениями экстремизма».