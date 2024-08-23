23 августа в городе Суровикино заключенные исправительной колонии (ИК) №19 УФСИН России по Волгоградской области захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения, четверо из них скончались. ЧП случилось спустя два месяца после аналогичных событий в СИЗО в Ростове-на-Дону. По данным V1.RU, после захвата ростовского изолятора в в колонии в Суровикино проверки не проводились. Что известно об ИК-19 — в материале RTVI.

О колонии №19

Мужская исправительная колония строгого режима № 19 находится в городе Суровикино в двух часах езды от Волгограда. Само Суровикино расположено на юго-западе Волгоградской области и граничит с Ростовской областью.

Согласно информации на сайте УФСИН региона, ИК рассчитана на 1241 место, включая участок колонии-поселения на 50 мест и помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), на 42 места. Начальник учреждения — полковник внутренней службы Андрей Девятов, который был ранен при захвате.

Учреждение было открыто в 1962 году. Сначала на его месте располагалась исправительно-трудовая колония (ИТК) общего режима №8. По задумке властей, ИТК-8 предназначалась для отбывания наказания преступников, которых впервые приговорили к лишению свободы. Заключенные работали на территории колонии, занимались производством товаров широкого потребления, в том числе на экспорт, а также участвовали в стройках на территории Суровикино.

В мае 1970 года учреждение перепрофилировали в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) №1. Спустя 12 лет, в 1982 году, заведение стало исправительно-трудовой колонией №19 строгого режима.

Сейчас, согласно информации на сайте ИК-19, распорядок дня заключенных предполагает трудовую деятельность. Арестанты занимаются производством текстильных изделий, переработкой древесины, пиломатериалов, изготовлением мебели, столярных изделий, мяса, хлебобулочных изделий, металлических изделий, тротуарной плитки, блоков саманных и бетонных «в целях совершенствования воспитательной работы».

Корреспонденты издания «Блокнот», посетившие ИК-19, рассказывали, что на территории учреждения есть хозпостройки и клуб, где заключенные занимаются творческой самодеятельностью. В частности, они могут играть в КВН, участвовать в театральных постановках, в том числе по произведениям Федора Достоевского и других русских классиков, играть в оркестре и петь.

«Блокнот» писал, что при въезде на территорию ИК о том, что это колония, напоминало «только обилие сотрудников УФСИН в форме». Согласно материалу, женщинам проход в ИК-19 без сопровождения мужчин строго запрещен, о чем гласит предупреждающая табличка. После прохода на территорию в сопровождении сотрудников выдается «специальный сигнальный радио-брелок».

О проверках в колонии

По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области Вадима Чередника, последний раз проверка ИК-19 проводилась два месяца назад и предпосылок для происшествия, по его оценке, не было. В беседе с Daily Storm он поделился, что не единожды бывал в колонии и считает, что условия содержания там «приемлемые».

«Никаких жалоб не поступало. Тем более от лиц [нападавших], о которых идет речь. Последний раз я был в этой колонии два месяца назад. Совместно с заместителем прокурора проводили в ИК-19 проверку. Никаких обращений тогда не было», — рассказал Чередник.

По его словам, в ИК-19 содержатся разные заключенные, осужденные как и за более тяжкие, так и менее тяжелые преступления. Чередник заявил, что в учреждении не было сигналов о создании какой-либо радикальной ячейки, а «сотрудники ФСИН регулярно проводят работу на этот счет», заверил он.

В то же время глава волгоградской ОНК признал, что в колонии наблюдается нехватка сотрудников.

«Но проблема нехватки сотрудников характерна не только для ИК-19, но и в целом для всей системы. Точные цифры не могу назвать, но скажу так: кадровый голод бешеный», — добавил он.

Волгоградское издание V1.RU со ссылкой на источник в системе ФСИН в июне сообщало, что дополнительных проверок и усиления контроля за исправительными учреждениями в Волгоградской области после нападения в ростовском СИЗО не происходило.

«Проверки плановые и внеплановые как проводились, так и проводятся. По закону учреждения регулярно посещает прокурор, которому вверен надзор за исправительным учреждением. Каких-то директив о новых проверках в связи с ростовскими событиями сверху не поступало, хотя все этого ждут. Но жизнь идет своим чередом, работа продолжается, как и раньше», — рассказал собеседник портала.

Он также, как и Чередник, пожаловался на кадровый голод в системе и некомплект сотрудников. По словам собеседника, это сказывается на работе учреждения. Источник V1 утверждал, что по всей стране наблюдается нехватка именного младшего состава сотрудников, из-за чего их обязанности переходят офицерам.

«Вот им бы хоть чуть-чуть зарплату поднять, тогда и люди придут. А когда в некоторых регионах некомплект достигает критических показателей, люди физически не могут свою работу выполнить правильно, до конца. Банально проверить всех арестантов и осужденных на наличие запрещенных предметов и так далее», — говорил он.

Комментируя возможное содержание в ИК-19 представителей радикальных взглядов, а также мусульман, источник V1 говорил, что колония в Суровикино не исключение. По его словам, судя по кадрам с момента захвата СИЗО в Ростове, были очевидны нарушения в содержании заключенных, что отличается от работы ИК-19.

«Конечно, как мы видели на видео, там у них и флаг откуда-то взялся, и телефоны, и холодное оружие, и бороды им почему-то не побрили. Это, конечно, очевидные нарушения содержания арестантов… Ни флагов, ни бандан у них быть не должно. Согласно правилам, длина щетины не должна превышать 9 миллиметров. О ваххабитских бородах и речи нет. Как и о мобильных телефонах», — говорил источник во ФСИН.

Член СПЧ Ева Меркачева в разговоре с Инфо24 отметила, что ИК-19 заметно отличается от обычных колоний в России тем, что в ней находится слишком большое количество осужденных — более 1,2 тыс. человек.

«Странно то, что она такая большая, потому что во всех колониях у нас уже сократилось количество осужденных. В среднем у нас в колониях по 300-400 человек. А тут вроде как было больше, чем 1200. Это означает, что там, видимо, было очень много радикальных осужденных за терроризм, экстремизм, которых не берут на СВО», — порассуждала правозащитница.

Накануне нападения, 22 августа, на территории ИК-19 прошло мероприятие, посвященное Дню российского флага. Во время праздника состоялось вручение благодарностей молодым сотрудникам колонии, некоторые из них удостоились повышения и новых званий. Последняя публикация в телеграм-канале УФСИН региона посвящена празднованию Дня флага и участию молодых сотрудников службы в автопробеге. 21 августа заключенных, которые отбывали наказание в колонии-поселении, вывезли в Центр занятости населения Суровикинского района «в рамках подготовки осужденных к освобождению и реализации закона о пробации». В понедельник, 19 августа, начальник психологической лаборатории ИК-19 Ольга Чередниченко совместно с врио заместителя начальника ИК-19 Владимиром Зининым провела для осужденных профилактическое занятие, на котором рассказывали «о причинах и последствиях деструктивного поведения с психологической точки зрения, объяснили способы, которые помогут его избежать». Также в понедельник на территории колонии состоялись соревнования по городошному спорту. За неделю до захвата колонию посетил настоятель храма Всемилостивого Спаса города Суровикино иерей Алексий Шумков. Он провел занятие в рамках Всероссийской акции «Жизнь» и рассказал «о недопустимости антивитального поведения, а также о важности соблюдения христианских заповедей и правопослушного образа жизни».

Об арестах экс-сотрудников ИК-19

В апреле 2024 года по обвинению во взятках и превышении полномочий к семи годам лишения свободы приговорили бывшего замначальника колонии — Григория Беликова. Следствие установило, что в июне и ноябре 2019 года Беликов через посредника получил 320 тыс. рублей от четверых заключенных, отбывающих наказание в ИК-19. По задумке злоумышленников, взятка помогала решить вопрос о поощрении заключенных и покрывала факты нарушения тюремного режима. Беликов частично признал вину. В 2021 году был задержан еще один замруководителя колонии — тогдашний начальник отдела охраны ФКУ ИК-19 УФСИН Николай Борисевич. Следствие утверждало, что на протяжении полутора лет он получал взятки от младшего инспектора за то, что тот отсутствовал на рабочем месте. Как стало известно, Борисевич каждый месяц получал от своего подчиненного суммы в размере от 10 до 17 тыс. рублей.

Места и условия в ИК-19