Исламисты назвали захват ИК-19 местью за напавших на «Крокус Сити Холл»

Заключенные, захватившие исправительную колонию строгого режима (ИК-19) в городе Суровикино Волгоградской области, назвали нападение «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», пишет телеграм-канал Shot.

Террористы совершили атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». В ходе нападения погибли 145 человек и более 550 получили ранения. Ответственность за нападение взяла террористическая организация «Исламское государство*». По данным западных СМИ, речь идет о группировке «Вилаят Хорасан*», функционирующем в Афганистане филиале «Исламского государства*». По уголовному делу о теракте были арестованы 11 человек.

Они также заявили, что не требовали $2 млн и вертолет для того, чтобы покинуть территорию страны, отмечает Baza. На видео, опубликованном нападавшими, один из них надел на себя жилет смертника, в его руках виден детонатор.

По словам источника, в ходе штурма колонии сотрудниками силовых органов взрывное устройство не было приведено в действие, жилет проверят саперы.

Ранее сообщалось, что нападавшие упоминали в разговорах между собой террористическую организацию «Исламское государство*» и называли себя ее участниками. Как пишет Mash, они также заявили, что «мстили за братьев», которых по их мнению незаконно лишают свободы.

Также сообщается, что после бунта заключенных в ростовском СИЗО-1 руководство колонии в Суровикино приняло решение постричь и побрить наголо всех заключенных с радикальными взглядами, а также якобы ввело для них запрет на чтение религиозной литературы и использование религиозных атрибутов.

О захвате двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестерыми заключенными стало известно утром 16 июня. Сообщалось, что трое из них были осуждены за участие в террористической организации «Исламское государство*» и подготовку теракта в здании Верховного суда в Черкесске. Через несколько часов после начала захвата представители областного УФСИН сообщили о ликвидации нападавших. По данным Shot, трое из них какое-то время находились в сознании, однако скончались до прибытия врачей.

По словам других заключенных, радикалы стали чаще отправлять молитвы в последнее время и молились даже во время построения. Такие действия вызвали конфликт с администрацией колонии. Для переговоров к ИК-19 направились представители главы областной таджикской диаспоры Сайдахмада Махмадова.