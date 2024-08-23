Исламистов, захвативших заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, нужно «уничтожить», считает муфтий регионального Центрального духовного управления мусульман Бата Кифах. По его словам, переговоров с такими преступниками быть не должно.

«Мы уже созвонились со всеми органами, если какая помощь нужна от нас — мы готовы. Но, честно говоря, с такими с преступниками переговоров не должны быть — только уничтожать», — сказал муфтий «Газете.Ru».

По его словам, необходимо провести «грамотную хорошую операцию» по освобождению заложников, после чего «уничтожить» захватчиков «на месте».

Телеграм-канал Mash ранее писал, что для переговоров с радикалами в колонию привезут муллу из Волгоградской мечети, путь займет около 1,5 часа. Муфтий не смог подтвердить эту информацию.

«Я даже в органы звонил — никто не знает, кто поехал, как поехал. Это кто-то слух такой пропустил», — сказал он.

В беседе с RT муфтий заявил, что готов сам поехать на переговоры с радикалами, но сомневается, что те пойдут на разговор. «Если потребуется, я и сам поеду. Знания определенные у меня есть. Но я сомневаюсь, что террористы на это пойдут», — отметил муфтий.

По его словам, для террористов и он сам — «иноверец», поскольку у них «свои убеждения, которые к исламу не относятся». «Они считают всех отступниками», — объяснил он.

Захват заложников в ИК-19

По сообщению ФСИН, захват заложников в ИК-19 произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Проводятся «мероприятия по освобождению заложников», есть пострадавшие, добавили во ФСИН.

По данным телеграм-каналов Shot и Baza, а также агентства ТАСС, четверо заключенных, которые захватили помещения ИК-19, оказались гражданами Таджикистана и Узбекистана. Трое из них были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что убит один сотрудник исправительной колонии, есть другие пострадавшие сотрудники ФСИН. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в Суровикинскую ЦРБ госпитализировали четверых пострадавших сотрудников УФСИН.

Baza писала, что минимум пятерым пострадавшим удалось сбежать от захватчиков. Среди сбежавших — один заключенный и четыре сотрудника исправительной колонии, в том числе начальник ИК-19 Андрей Девятов, который поступил в отделение реанимации, отмечал канал.

Захватчики называют себя «моджахедами Исламского государства»*; они записали видео, на котором заявили, что мстят за террористов, напавших в марте на «Крокус Сити Холл», пишет Baza.

СК по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК) и дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК).

* запрещенная в России террористическая организация