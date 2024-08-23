Заключенные захватили заложников в исправительной колонии строгого режима №19 (ИК-19) в городе Суровикино Волгоградской области. Телеграм-каналы сообщают о трех убитых сотрудниках колонии и предполагаемой причастности захватчиков к «Исламскому государству»*. Что известно — в материале RTVI.

Несколько заключенных захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей, сообщили в пресс-бюро ФСИН. Есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников, добавили в ведомстве. На место выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН.

Нападение совершили как минимум трое заключенных, один сотрудник убит, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным Baza, при захвате заложников погибли три человека. Как пишет Shot, убит дежурный ИК-19, который пытался оказать сопротивление захватчикам. Mash утверждает, что убиты двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти.

По предварительным данным, при захвате заложников погиб один человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. Подробностей там не привели, информация уточняется.

Четверым сотрудникам колонии и одному заключенному удалось сбежать от захватчиков. Среди тех, кто спасся, Baza называет начальника ИК-19 Андрея Девятова, он находится в реанимации. По данным канала, также пострадали сотрудники ИК Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин и заключенный Александр Бойко.

В реанимацию доставлены трое пострадавших, сообщили «Интерфаксу» в приемной центральной районной больницы Суровикинского района. Как пишет Mash, Пономарев находится в крайне тяжелом состоянии, Лыгин ― в критическом, у него колотые раны на лице и перелом черепа.

В Центральной районной больнице Суровикинского муниципального района RTVI подтвердили, что к ним поступали пострадавшие при захвате заложников в ИК-19.

«Да, поступали. Количество не могу сказать. Какие ранения, тоже не могу сказать, у меня такой информации нет», — сообщила секретарь приемной главного врача.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о четырех госпитализированных сотрудниках ФСИН, передает РИА Новости. Работу по освобождению заложников координирует оперативный штаб. По словам Бочарова, угрозы населению региона в связи с захватом нет.

Что известно о нападавших

Baza и Shot опубликовали список предполагаемых захватчиков колонии: это уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев и Темур Хусинов, а также граждане Таджикистана Рустамчон Наврузи и Назирчон Тошов.

По данным каналов, Хусинов в 2018 году был осужден на 6 лет по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наврузи, Рамзидин Тошев и Назирчон Тошов получили 7, 8 и 8,5 лет колонии соответственно по делу о покушении на сбыт наркотиков. Все они судимы впервые, пишет «Осторожно, новости».

Нападавшие потребовали $2 млн, вертолет и «воздушный коридор на юго-восток», чтобы покинуть страну, утверждает утверждает Shot. На распространенных в телеграм-каналах кадрах из колонии захватчики упоминают «Исламское государство»*.

По словам источника Shot, нападавшие вооружены ножами, молотком и ножницами. Они также утверждают, что якобы собрали самодельное взрывное устройство и угрожают его взорвать. По данным канала, рассматривается версия о том, что ножи заключенным могли передать за взятку сотрудники колонии.

Источник Shot утверждает, что захватчики заблокированы в корпусе, где произошло нападение, и не могут передвигаться по ИК. С ними ведут переговоры. Дорога к ИК-19 перекрыта, на месте находится спецназ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников, повлекшем умышленное причинение смерти человеку, и дезорганизации работы колонии (ч. 4 ст. 206 УК и ч. 3 ст. 321 УК).

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в разговоре с «Лентой.ру» связал захват заложников в волгоградской колонии с ростом коррупции.

«Из-за этого мы видим большое количество запрещенных вещей, которые проходят через СИЗО. Кроме того, несоблюдение прав заключенных, что приводит как раз зачастую к тем самым захватам», — считает он.

Мельников добавил, что общественные наблюдательные комиссии «по большей части практически все» подконтрольны региональному управлению ФСИН, а это ведомство «стало очень закрытым».

* организация признана в России террористической и запрещена