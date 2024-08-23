Четверо пострадавших сотрудников ФСИН госпитализированы после захвата заложников в исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ», — сказал Бочаров.

По его словам, силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда приведены в готовность, в Суровикинскую ЦРБ направлены специалисты-медики. В самой больнице подтвердили RTVI, что к ним поступили пострадавшие при захвате заложников.

«Да, поступали. Количество не могу сказать. Какие ранения, тоже не могу сказать, у меня такой информации нет», — ответила секретарь приемной главного врача.

Как рассказал губернатор, в регионе создан оперативный штаб, координирующий работу по освобождению заложников. Проводятся оперативные мероприятия, угрозы гражданскому населению нет, отметил Бочаров.

В оперативных службах сообщили агентству ТАСС, что в захвате сотрудников ФСИН участвовали минимум трое заключенных. Baza пишет, что, по предварительным данным, колонию захватили четыре человека.

По данным Baza, минимум пятерым пострадавшим удалось сбежать от захватчиков. Среди сбежавших — один заключенный и четыре сотрудника исправительной колонии, в том числе начальник ИК-19 Андрей Девятов, который находится в реанимации.

Shot опубликовал список предполагаемых террористов, захвативших ИК-19. Это уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев (28 лет) и Темур Хусинов (29 лет), а также уроженцы Таджикистана Рустамчон Наврузи (23 года) и Назирчон Тошов (28 лет).

Все они, помимо Хусинова, были осуждены за покушение на сбыт наркотиков, пишет Shot. Хусинов отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Baza уточняла, что участие в захвате заложников Назирчона Тошова не подтверждено, но позже сообщила, что он «также принимает участие в захвате заложников».