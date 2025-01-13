В здании военного госпиталя в Туле, где 13 января начался сильный пожар, рухнул шпиль и частично обвалилась кровля. Baza опубликовала видео обрушения.

По данным канала, спасатели специально обрушили шпиль, чтобы он не упал на улицу. Огонь распространился по всем этажам и крыше, площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м. Здание тушат с двух сторон, третий этаж выгорел полностью, сообщает ТСН24.

В результате пожара также оборвались провода троллейбусной линии, в связи с чем троллейбусы пришлось брать на буксир, пишет издание.

Пожар начался в здании госпиталя на улице Советской, 15, днем в понедельник, 13 января. Правительство Тульской области сообщило об эвакуации 57 человек, погибших и пострадавших нет. В госпитале лечились срочники, их перевезли в другие медицинские учреждения, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Предварительной причиной возгорания глава области назвал неисправность электропроводки. В тушении пожара задействованы 65 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. По словам Миляева, угрозу перехода пламени на смежные здания удалось снять.

Возгорание периодически вновь происходит в тех местах, где было потушено, пишет Daily Storm. Baza предположила, что здание выгорит полностью. По данным ТСН 24, пожарные будут устранять последствия возгорания до утра 14 января. Улицы рядом с госпиталем перекрыты, в городе возникли девятибалльные пробки.

Здание военного госпиталя в Туле было построено в начале ХХ века и является объектом культурного наследия. Раньше там находилась первая женская гимназия. В годы Великой Отечественной войны в здании был развернут госпиталь. Как пишет «Тульская пресса», до пожара там базировался 39-й отдельный медицинский отряд ВДВ.