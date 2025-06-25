В ночь на 25 июня военные отражали воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил в телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, из-за падения беспилотника пострадало здание спорткомплекса, также есть повреждения в Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах.

«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв м, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 кв м», — сказано в сообщении главы региона.

По словам Слюсаря, в обоих случаях нет пострадавших. Позже он уточнил, что Таганроге пострадало здание спорткомплекса «Авангард» на улице Спортивой. Также повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах на переулке Трудовых резервов.

«По ул. Попова произошел обрыв линии электропередачи. В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших среди людей нет», — отметил губернатор.

Слюсарь подчеркнул, что в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам. Жителям поврежденных многоэтажек будет оказана помощь в замене стекол.

В ночь на 9 апреля беспилотник самолетного типа упал на бельевые веревки у жилого дома в Аксае в Ростовской области, жителей 48 квартир эвакуировали.