Представители общественного движения «Ветераны России» обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и создать новую международную медицинскую организацию. об этом рассказал NEWS.ru руководитель движения Ильдар Резяпов.

Резяпов считает, что ВОЗ утратила свою главную миссию по защите здоровья. Вместо этого организация якобы обслуживает интересы крупных фармацевтических компаний и выбирает более коммерчески выгодные методы лечения. Также, по мнению руководителя «Ветеранов России», ВОЗ поддерживает антироссийские санкции.

«ВОЗ выставляет России счета на десятки миллионов долларов и швейцарских франков ежегодно. Например, в 2024—2025 годах организация запросила более двух млрд рублей через SWIFT. Взамен Россия не получает признания своих медицинских разработок, включая вакцины от COVID-19, и не видит реальной помощи в улучшении здравоохранения», — заявил Резяпов.

По его словам, России необходимо сосредоточиться на профилактической медицине и доступном производстве отечественных лекарств, как это делает Индия. Общественник не видит смысла в покупке медикаментов, запрещенных западными патентами, и предлагает наладить собственное производство.

«Выход из ВОЗ может стать сигналом для других стран создать новую международную организацию, ориентированную на обмен медицинскими знаниями и реальную борьбу с заболеваниями. России важно развивать суверенную медицинскую систему», — убежден Резяпов.

Ранее указ о выходе из ВОЗ подписал президент США Дональд Трамп. Американские власти обосновали такое решение действиями ВОЗ во время пандемии коронавируса и других глобальных кризисов, ее неспособностью провести срочные реформы и «продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов» организации, а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя указ Трампа, призвал не оглядываться на США в вопросе выхода из ВОЗ. По словам парламентария, для России такой сценарий на данный момент не рассматривается.