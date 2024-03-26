В ночь на 26 марта Белгородская область подверглась очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны сообщило об уничтожении 13 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, а в селе Головчино пострадали двое пожарных МЧС России.

Под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, говорится в телеграм-канале МЧС.

«Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал в телеграм-канале, что в ночь на 26 марта на подлете к Белгороду ПВО перехватили 13 «воздушных целей». Повреждения получили 20 частных домов.

По словам главы региона, в результате атаки пострадали два человека в поселке Дубовое: один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота, у второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма.

Гладков также пояснил, что ночью в Белгороде не включили сигналы ракетной опасности, чтобы жители в состоянии паники не покинули дома. По его словам, нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома. Глава региона попросил местных жителей поделиться мнением по этому решению.

«Мы должны делать все, чтобы обезопасить жизнь и здоровье каждого, но дополнительной паники вызывать мы, конечно, своими действиями тоже не должны», — написал он.

Позже в Минобороны уточнили, что над Белгородской областью были уничтожены 13 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Кроме того, по данным ведомства, около 7:00 мск силами ПВО над регионом были перехвачены еще два реактивных снаряда, которые были выпущены из установки «Град».

Всего, как сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Сергей Румянцев, за прошедшие сутки было сбито 95 беспилотников. По его словам, ПВО также уничтожили 27 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган». Румянцев не уточнил, над какими регионами были уничтожены дроны и снаряды.