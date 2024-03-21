Масштаб обвала на руднике «Пионер» в Амурской области, из-за которого больше десяти горняков оказались заблокированы в шахте, превысил изначальную оценку почти в 22 раза, сообщили в экстренных службах. Попытки установить связь с заблокированными горняками пока не увенчались успехом, спасательные работы продолжаются.

«По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тыс. куб. м», — сказал представитель экстренных служб агентству РИА Новости.

Ранее тот же представитель экстренных служб говорил о завале в 9 тыс. «кубов», из которых около 3 тыс. удалось вывезти из рудника на поверхность, отмечает агентство. ТАСС также отмечает, что первоначально сообщалось о 9 тыс. куб. м, позднее — о 80 тыс. куб. м.

Спасателям пока не удалось установить связь с 13 горняками, заблокированными в результате обвала. «Продолжаются попытки установить связь с горняками в руднике, пока это не удается. Рассматриваются различные варианты», — сказал собеседник ТАСС в оперативных службах.

По данным МЧС, сейчас специалисты бурят две разведывательные скважины, почти треть первой скважины уже пробурили.

«На руднике “Пионер” пробурено 88 м первой скважины. Это почти треть от необходимых 262 м. Специалисты начинают бурение второй скважины», — говорится в сообщении.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел в понедельник 18 марта; по данным МЧС, под завалами оказались 13 человек. В Амурской области из-за обвала на руднике ввели региональный режим ЧС.

По словам управляющего директора рудника Алексея Бирюкова, ситуация на руднике осложняется притоком грунтовых вод; помимо спасательных работ, обеспечивается безопасность горноспасателей. В руднике обеспечена естественная вентиляция, очищены выработки, по которым воздух должен подаваться за счет депрессивной воронки, установлен вентилятор внутреннего проветривания, отмечал Бирюков.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК). Президент России Владимир Путин поручил принять все возможные меры для спасения шахтеров.