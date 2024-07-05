Обвинение запросило по шесть лет колонии режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщают адвокаты Беркович в телеграм-канал «Адвокаты PRO людей».

Прокурор Екатерина Денисова запросила сроки в ходе прений, которые прошли 4 июля. Она также попросила запретить Беркович и Петрийчук администрировать сайты в течение четырех лет.

Продолжение прений должно пройти 8 июля.

Суд проходит в закрытом режиме, поэтому после заседания 3 июля было неизвестно, какой именно обвинение запросило срок. Журналисты обратили внимание на то, что Беркович после заседания показала на пальцах цифру «шесть.

Беркович и Петрийчук были арестованы в мае 2023 года. Поводом для ареста стал спектакль «Финист Ясный Сокол», удостоенный театральной награды «Золотая маска» за лучшую работу драматурга.

Пьеса Петрийчук была основана на историях россиянок, которые познакомились в сети с вербовщиками ИГИЛ* и уехали в Сирию, чтобы выйти за них замуж. При работе над пьесой были использованы протоколы допросов женщин, которые вернулись домой после участия в деятельности террористической группировки. В апреле Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. В 2024 году руководство «Золотой маски» отказалось от вручения награды в номинации для драматургов.

В начале мая 2024 года суд вынес решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук до октября 2024 года. Их адвокаты предоставили материалы, свидетельствующие о сколиозе и артрозе левого колена у Петрийчук, а Беркович попросила суд не продлевать меру пресечения из-за психологического состояния ее приемных детей. Обвинение не сочло эти доводы достаточными.

* организация признана в России террористической и запрещена