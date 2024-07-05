Постановщица Евгения Беркович показала журналистам цифру шесть по окончании слушаний во 2-м Западном окружном военном суде, обратило внимание «Медиазона»*.

Прения сторон прошли в закрытом формате. Прокурор Екатерина Денисова запросила у суда сроки лишения для Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма, однако официально о них не сообщалось.

Представители защиты Беркович и Петрийчук также не сообщили о каком наказании запросила суд сторона обвинения. В соответствии со статьей обвинения, им может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

В прениях сторон, которые прошли 4 июля, выступал только гособвинитель и защита Петрийчук. Выступление представителей Беркович ожидается в ходе следующих заседаний.

Ближайшее заседание суд запланировано на 8 июля. В случае, если его не перенесут, в этот день подсудимые получат право на “последнее слово”, после чего судья удалится для того, чтобы вынести вердикт по их делу.

Беркович и Петрийчук были арестованы по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в мае 2023 года. Причиной для ареста стал спектакль «Финист Ясный Сокол», основанный на историях женщин, завербованных в сети радикальными исламистами и переехавшими в Сирию, чтобы выйти за них замуж. В апреле Росфинмониторинг включил Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.

В тексте пьесы были использованы протоколы допроса россиянок, вернувшихся домой после участия в ИГИЛ**. Спектакль был награжден театральной премией «Золотая маска» за лучшую работу драматурга. В 2024 году руководство фестиваля приняло решение не вручать премию в этой номинации.

В начале мая 2024 года суд продлил арест Беркович и Петрийчук до октября 2024 года. Сторона защиты представила документы, подтверждающие у Петрийчук наличие сколиоза и артроза левого колена, а Беркович обратилась к суду с просьбой не продлевать меру пресечения из-за психологического состояния ее приемных дочерей. Сторона обвинения назвала доводы защиты необоснованными и настояла на продлении ареста.

* внесен Минюстом в список иностранных агентов

** террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена