Второй Западный окружной военный суд почти на полгода, до 22 октября 2024 года, продлил срок ареста режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщили адвокаты обвиняемых Ксения Карпинская и Елена Орешникова, передает телеграм-канал «Адвокаты Pro людей».

«Суд постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для Жени Беркович и Светы Петрийчук на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Во время заседания сторона защиты просила приобщить материалы дела о состоянии здоровья Петрийчук. По словам адвокатов, судья задавала драматургу вопросы о «подробностях, связанных с тем, что на ее иждивении находится сестра в декрете и родители пенсионного возраста». Также судья расспросила Беркович о психическом состоянии ее приемных дочерей.

Прокурор счел необоснованными доводы защиты об изменении меры пресечения и настоял на продлении ареста. Адвокаты обвиняемых заявили, что планируют обжаловать решение суда.

Накануне, 2 мая, защита пыталась оспорить в Мосгорсуде решение о заключении Беркович и Петрийчук под стражей, которое принималось в начале апреля. Тогда Замоскворецкий суд Москвы оставил обвиняемых в СИЗО до 4 мая. Рассмотрев ходатайство адвокатов, Мосгорсуд оставил без изменения постановление о продлении срока содержания обвиняемых под стражей.

Беркович и Петрийчук арестовали по обвинению об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле «Финист Ясный Сокол» в мае 2023 года. В апреле Росфинмониторинг внес режиссера и драматурга в перечень террористов и экстремистов.

Постановка «Финист Ясный Сокол» основана на реальных историях женщин, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. Кроме того, она дополнена реальными протоколами допроса россиянок, вернувшихся на родину после пребывания в ИГИЛ*. В 2022 году спектакль был удостоен театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

*организация признана террористической и запрещена в России