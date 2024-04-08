Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», до 4 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. К этому моменту они будут находиться под арестом год.

На заседании Беркович выступила с речью и попросила перевести их с Петрийчук под домашний арест, передает телеграм-канал «Адвокаты Pro людей». Она подчеркнула, что не совершала инкриминированного ей преступления, и «вообще никаких преступлений не совершала».

«Если предыдущие 11 месяцев логика была мне неприятна, но понятна. Сейчас, когда мы ознакомились со всеми материалами дела, непонятна. <…> Расследование закончилось. Повлиять на него мы не можем. Повлиять на свидетелей тоже. Ничего нового там не появится. Если мера пресечения будет изменена на домашний арест, я никуда не денусь. <…> Конкретно сейчас суду никак не помешает, <…> если до суда мы побудем дома. Куче людей станет хорошо», — заявила Беркович.

Светлана Петрийчук, в свою очередь, также попросила отменить ходатайство следствия. Она подчеркнула, что «не живет в Германии», «не оправдывает терроризм» и никаким образом «не стала вмешиваться в следствие, давить на свидетелей».

Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. На следующий день их арестовали по делу об оправдании терроризма в документальном спектакле «Финист Ясный Сокол». Петрийчук написала к нему сценарий. Обе фигурантки не признают вину.

Постановка «Финист Ясный Сокол» основана на реальных историях женщин, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. Кроме того, она дополнена реальными протоколами допроса россиянок, вернувшихся на родину после пребывания в ИГИЛ*. В 2022 году спектакль был удостоен театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

В январе 2024 года по делу Беркович и Петрийчук была проведена очередная экспертиза — ей занималась сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Молчанова. Она заявила, что ее задача «лингвистическая, а не юридическая квалификация высказываний», и провела анализ различных фрагментов спектакля.

По оценке Молчановой, обвиняемые «романтизируют» образ террориста и противопоставляют его русским мужчинам, которые характеризуются в постановке «однозначно негативно». Также эксперт ФСБ говорит о главной героине Марьюшке, которая, по ее мнению, «осознает, что ее Финист Ясный Сокол является активным участником международной террористической организации (ИГИЛ*, ИГИШ*, ДАИШ*), признанной террористической организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Но тем не менее желает переехать к нему на территорию Сирийской Арабской Республики».

Молчанова отметила, что Марьюшка — положительный герой для потенциальной аудитории, в связи с чем пьеса может сформировать у зрителей «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности». Согласно выводам эксперта ФСБ, в пьесе и спектакле содержится «оправдание террористической деятельности».

*организация признана террористической и запрещена в России