Бывший сотрудник Минобороны Руслан Беседин, обвиняемый в хищении у военного ведомства в составе преступной группы более 300 млн рублей, отправился в зону военной операции на Украине, сообщил «Коммерсантъ». Как пишет газета, он убыл на СВО, не дожидаясь вынесения приговора.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в отношении Беседина и экс-гендиректора клининговой компании «Кватра» Светланы Масленниковой, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК; максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Оба не признали свою вину.

Беседин на финальной стадии судебных слушаний ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и убыл на СВО. В результате рассмотрение дела в отношении экс-сотрудника военного ведомства было приостановлено.

Таким образом, 3 марта приговор будет оглашен только в отношении Масленниковой. Ее следствие считает организатором криминальной схемы, в которую она вовлекла должностных лиц Минобороны.

В рамках преступной схемы в период с января 2016 года по декабрь 2019-го похищались средства федерального бюджета при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание и уборку административных зданий Военной академии Генштаба ВС и Научно-исследовательского института военной истории, а также комплекса зданий «Дом приемов Министерства обороны». По данным «Ъ», в общей сложности «Кватра» заключила с Минобороны 13 655 госконтрактов на 1,3 млрд рублей.

По версии следствия, подконтрольные Масленниковой фирмы подавали на конкурс коммерческие предложения с заведомо завышенной начальной максимальной ценой контрактов. Беседин, как указано в материалах дела, подписывал акты приема оказанных услуг, содержавшие «недостоверные сведения о завышенной стоимости государственных контрактов». В результате в перечень выполненных услуг включались те, которые в реальности оказаны не были. Сумму похищенных таким образом у Минобороны средств в ГВСУ СКР оценили в 323 млн 597 тыс. рублей.

Еще два фигуранта дела — бывший начальник отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны Сергей Кушнарев и экс-начальник отдела департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций (ДЭСиОКУ) военного ведомства Иван Гнатюк — были задержаны весной 2021 года. Они, по версии следствия, сообщали Масленниковой о лимитах, выделенных военным ведомством на обслуживание и уборку принадлежащих ему зданий.

Кушнарев и Гнатюк вскоре после задержания пошли на сделку со следствием. Они заключили досудебные соглашения с Главной военной прокуратурой. Гнатюка в декабре 2022 года приговорили к четырем годам колонии. В свою очередь Кушнарев в июне 2023 года получил аналогичный срок, но условно. Однако прокуратура сочла назначенное ему наказание «чрезмерно мягким», после чего Мосгорсуд пересмотрел решение суда первой инстанции, приговорив экс-сотрудника Минобороны к реальному сроку — четырем с половиной годам лишения свободы.