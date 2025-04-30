Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима жителя Сочи по делу о государственной измене (ст. 275 УК) за съемку места дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) и передачу этой информации сотруднику украинской полиции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.

«Установлено, что подсудимый, являясь стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге, в 2023 году предоставлял фото и видеоматериалы, отражающие места дислокации систем ПВО, своему знакомому — сотруднику украинской полиции, имеющему контакты с сотрудниками ГУР Украины», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, переданные мужчиной сведения — «оказание реальной помощи» Украине, так как соответствующая информация могла быть использована против безопасности России. Подсудимый дал признательные показания. Во время рассмотрения дела суд принял во внимание смягчающие обстоятельства — активную помощь подсудимого в раскрытии и расследовании преступления. Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе судов.

Ранее суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам лишения свободы по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища (АВВАУЛ) в 2023 году. Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 («Государственная измена»), статьей 205 части 3 пункта «а» («Террористический акт») УК.