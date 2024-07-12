Педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков об армии, восстановили на работе в прежней должности. Об этом сообщил телеграм-канал Astra со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева.

12 июля Тушинский районный суд Москвы рассматривал дело Буяновой о ее восстановлении на работе. Согласно карточке на портале суда, иск педиатра удовлетворили частично.

По словам Черджиева, суд не только признал незаконным увольнение Буяновой, но также постановил выплатить ей сумму простоя в размере 928 тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также суд взыскал с поликлиники в пользу государства 12 тысяч рублей.

Несмотря на вынесенное судом решение, представитель больницы, в которой трудилась Буянова, заявил, что врач-педиатр совершила «аморальный поступок».

При этом, как отмечает канал «Осторожно, новости», Буянова по-прежнему остается в СИЗО по делу о распространении фейков о российской армии.

Дело педиатра Буяновой

Дело на 67-летнюю Надежду Буянову завели еще зимой. На педиатра пожаловалась супруга погибшего на Украине российского бойца Анастасия Акиньшина. Она привела сына на прием к Буяновой, которая, по словам Акиньшиной, в присутствии ребенка сказала, что его отец якобы «был законной целью Украины».

«Дежурный врач спросила, что у сына с поведением. Я говорю: “У нас поведение хромает, потому что у нас папу на СВО убили, и он очень тяжело переживает потерю отца”. На что она мне сказала: “Ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины”», — утверждала Акиньшина.

После этого руководство больницы объявило Буяновой выговор, а затем изменило свое свое решение и одним днем уволило женщину.

Акиньшина написала заявление в полицию с просьбой проверить ее по статье о фейках. После возбуждения уголовного дела к врачу пришли с обыском, о чем сама она сообщила Astra. Буянова отрицала свою вину и говорила, что, более того, в момент разговора с Акиньшиной мальчика в кабинете не было. Позже это подтвердили видеозаписи.

В феврале Тушинский суд Москвы отказал следствию в аресте Буяновой. Однако уже в апреле суд принял решение о заключении врача под стражу и добавил пункт «о совершении преступления по мотиву политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), рассказывал адвокат подзащитной. По этой статье врачу грозит до десяти лет лишения свободы.

В начале мая более 150 врачей выступили в поддержку Буяновой и создали открытое письмо с требованием освободить женщину.