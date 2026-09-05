Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, обвиняемый по делу финансовой пирамиды Finiko, за несколько часов до задержания улетел из России на частном самолете. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

По данным издания, Никифорова должны были задержать 31 августа, как и другого предполагаемого организатора Finiko Азата Тухватуллина. Однако ночью экс-министр вылетел из московского аэропорта Внуково на бизнес-джете — предположительно в ОАЭ, пишет портал. Связи с Никифоровым нет.

«Оказаться в наручниках он мог еще в понедельник, если бы не утечка в силовых структурах. Ну или просто счастливое для него стечение обстоятельств», — говорится в публикации.

Газета «Коммерсантъ», первой сообщившая о том, что Никифоров стал фигурантом уголовного дела, писала, что экс-министр живет в основном в ОАЭ, а в России бывает наездами.

В статье отмечалось, что, если Никифоров действительно находится в Эмиратах, то «вероятность его задержания и последующая экстрадиция весьма велики». В декабре 2025 года власти ОАЭ задержали и передали России одного из основателей Finiko Эдварда Сабирова.

По данным «Ъ», Сабиров признал вину и дал показания на Никифорова и Тухватуллина.

Дело Finiko

Николаю Никифорову заочно предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает его одним из создателей Finiko.

Финансовая пирамида была создана в Татарстане. Компания предлагала гражданам вкладываться в ценные бумаги и криптовалюту, обещая прибыль до 25% годовых.

Однако фактически организаторы Finiko распоряжались деньгами «по собственному усмотрению», рассказали источники РБК в правоохранительных органах. Потерпевшими проходят около 8 тыс. человек, ущерб оценивается в 5 млрд рублей.

По данным «Бизнес Online», часть собранных Finiko средств выводилась за границу через архитектурное бюро «Иннополис Архитект», которое занимается застройкой наукограда Иннополиса в Татарстане.

Гендиректором бюро является Азат Тухватуллин, а соучредителем ― Никифоров. Тухватуллин с 1 сентября находится в московском СИЗО.