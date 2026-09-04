Бывшему министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову заочно предъявили обвинения по делу финансовой пирамиды Finiko, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ему инкриминируют организацию преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Finiko — финансовая пирамида, созданная в Татарстане. Компания обещала вкладчикам доходность до 25% годовых, а затем перестала выплачивать дивиденды. Пострадавшими по делу проходят около 8 тыс. человек, ущерб МВД оценивает примерно в 5 млрд рублей.

По версии следствия, собранные Finiko деньги выводили за границу через компанию «Иннополис Архитект». Ее гендиректор — дизайнер Азат Тухватуллин, он же владеет половиной фирмы. Вторым совладельцем через ООО «Иннополис Развитие» является Никифоров.

В конце августа сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали Тухватуллина в его доме в Иннополисе; по данным «Коммерсанта», он оказал сопротивление. Его доставили в Москву, и 1 сентября Мещанский районный суд отправил дизайнера в СИЗО.

Никифорова не задержали: после отставки с поста министра в 2018 году он живет преимущественно в ОАЭ. Заочное обвинение станет основанием для объявления его в федеральный, а затем международный розыск.

«Если он действительно находится на территории ОАЭ, то вероятность его задержания и последующей экстрадиции весьма велики», — отмечает «Коммерсантъ».