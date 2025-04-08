Американец Райан Уэсли Раут, обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа во Флориде, за месяц до своей поимки пытался приобрести на Украине ракетную установку. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на материалы прокуратуры, поступившие в суд.

Согласно документам, Раут общался с человеком, которого считал украинцем, имеющим доступ к оружию армейского образца. Общение проходило в «зашифрованном приложении для обмена сообщениями», пишет New York Post.

В одном из сообщений обвиняемый просил прислать ему РПГ или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger. Американец интересовался, сколько стоит такое оружие, и может ли собеседник доставить его. Раут предположил, что оружие «ежедневно теряется или уничтожается» на поле боя, и его пропажу вряд ли заметят.

«Я посмотрю, что мы можем сделать… [Трамп] нехорош для Украины. <…> Мне нужно снаряжение, чтобы Трамп не смог победить на выборах», — писал Раут.

Позже он отправил собеседнику фотографию самолета Трампа, написав, что он совершает полеты «каждый день». Прокуроры утверждают, что Раут пытался получить зенитное оружие в августе 2024 года, что является «прямым доказательством» попытки покушения на Трампа, передает Newsweek.

Кроме того, в документах приводится подробная переписка Раута с пользователем по имени Рамиро, в которой американец сообщал о планах приехать в Мексику после 15 сентября — в этот день Раута задержали. Обвинение считает переписку доказательством того, что Раут планировал скрыться от правоохранительных органов.

Сын американского президента Дональд Трамп — младший, комментируя новые данные по делу Рута, обвинил Киев в том, что он умолчал о попытке обвиняемого купить на Украине оружие.

«Если вы считаете, что Украина поступила плохо, так и не поблагодарив США за все, что они для нее сделали, тот факт, что они, похоже, не сказали нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным», — написал Трамп-младший в соцсети Х.

Хотел убить и Путина: что известно о Рауте

По версии прокуроров, мужчина не менее полугода планировал убийство Трампа. Он исследовал передвижения политика во время предвыборной кампании, его образ жизни, данные о поле для гольфа и самолете Трампа, изучал пути отступления.

Рано утром 15 сентября Раут, вооруженный карабином СКС, спрятался в кустах на территории гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, который в тот день посещал Трамп — тогда еще кандидат в президенты США. По данным обвинения, американец сидел в засаде около 12 часов.

Когда политик уже был на поле, Раута заметил при обходе периметра сотрудник Секретной службы и открыл огонь. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но позже был задержан. Агенты ФБР обнаружили у него список дат и мест, где Трамп появлялся или должен был присутствовать, а также план побега, несколько одноразовых телефонов, поддельные удостоверения личности и украденные номерные знаки.

Медсестра Челси Уолш, которая общалась с обвиняемым, рассказала The Wall Street Journal (WSJ), что тот якобы говорил о своем желании убить президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также о желании присоединиться к ВСУ и участвовать в военных действиях на Украине. Судебный процесс над Раутом должен начаться в сентябре.