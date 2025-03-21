Экс-замглавы Ленинградского военного округа (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов во время суда попросил отправить его в зону военной операци, рассказал РИА Новости адвокат офицера Сергей Бородин. Муминджанов обвиняется в получении взятки в размере 20 млн рублей.

Предварительное слушание по его делу прошло в закрытом режиме в Воронежском гарнизонном суде. По словам Бородина, во время процесса его подзащитный «сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий», а для рассмотрения ходатайства суд был отложен до 10 апреля.

По версии следствия, в 2017—2023 годах генерал-майор (на тот момент глава департамента ресурсного обеспечения Минобороны России) при заключении гособоронзаказов на поставку обмундирования, в том числе в зону боевых действий, на сумму более 1,5 млрд рублей получил взятку в размере свыше 20 млн рублей за то, что содействовал оформлению контрактов с конкретными компаниями.

На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру взятки.

Муминджанова задержали в сентябре 2024 года в Воронеже, затем этапировали в Москву. В том же месяце он был арестован. Обвинение ему предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

РБК со ссылкой на источники писал, что дело против генерал-майора возбудили на основе показаний предпринимателя Олега Требунских, который проходит фигурантом по другому делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, и пошедшем на сделку со следствием.

Как отмечается в статье, Муминджанов и Требунских познакомились в 2003 году, когда офицер был еще капитаном в одной из воинских частей Воронежской области. Оба были соседями и друзьями.

В 2017-2023 годах Требунских, по его словам, передавал Муминджанову взятки за «покровительство при исполнении его организациями контрактов по гособоронзаказу».

«По данным следователей, Требунских несколько раз передавал деньги жене Муминджанова, его зятю и неустановленным лицам», — отмечает РБК.

В своих показаниях генерал-майор отрицал «наличие коррупции» в своих действиях: по его словам, он не мог «повлиять или оказать содействие на заключение договоров в рамках гособоронзаказа».

Его жена Наталья, как уточняет источник издания, воспринимала деньги «как зарплату мужа». По ее словам, происхождение этих средств они с супругом не обсуждали.

5 марта адвокат Муминджанова сообщил РБК, что его подзащитный считает, что обвинение построило свою версию против него на «путаных и противоречивых» показаниях и оговоре. Тогда же Бородин сообщил, что его подзащитный выразил желание принять участие в СВО.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», следователи и военная контрразведка ФСБ получили информацию о действиях Муминджанова от предпринимателей, которые «попались на махинациях с поставками по завышенным ценам» и оформили явку с повинной.

С апреля 2024 года фигурантами крупных дел о коррупции в Минобороны стали более десятка человек, в их числе трое бывших заместителей прежнего главы ведомства Сергея Шойгу — Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также замглавы Генштаба Вадим Шамарин.