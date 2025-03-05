Арестованный по делу о взятке бывший замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов заявил, что обвинение против него построено на оговоре. Его комментарий передал РБК один из адвокатов генерала Сергей Бородин.

«Несмотря на мои обстоятельные объяснения и исчерпывающие ответы, с одной стороны, и путаные и противоречивые показания тех лиц, которые меня оговаривают, обвинение строит свою версию на них», — сообщил Муминджанов через защитника.

Он выразил сожаление в связи с этим, а также надежду на то, что Воронежский военный суд «разберется во всем объективно и справедливо».

После ареста Муминджанова в сентябре 2024 года адвокат Карина Лубенец рассказала РИА Новости, что ее подзащитный «первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО». По ее словам, именно там он узнал об уголовном деле, после чего его перевезли сначала в Воронеж, а потом в Москву, где военный суд в закрытом режиме избрал ему мерой пресечения заключение под стражу.

«Валерий мне говорит, что ему неудобно и стыдно перед бойцами, потому что в СИЗО он спит, читает книжки, когда там люди делом заняты, он к такому размеренному графику не привык», — сказала агентству Лубенец.

Она подчеркивала, что Муминджанов не «паркетный» генерал, а участник боевых действий, в том числе в Сирии и Нагорном Карабахе.

Генерал-майор подтвердил в комментарии, что готов вернуться в зону военной операции на Украине, сообщает РБК.

В конце января Следственный комитет (СК) сообщил о завершении расследования дела Валерия Муминджанова. По версии следствия, генерал-майор, будучи главой Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, получил взятку на сумму более 20 млн рублей. За эти деньги он должен был способствовать тому, чтобы госконтракты по поставке в армию обмундирования заключались с определенными коммерческими фирмами. Общая сумма госконтрактов, заключенных в 2017-2023 годах, превышала 1,5 млрд рублей, а поставки предусматривались в том числе в зону военной операции на Украине, указано в сообщении СК.

Следствие уточняло, что на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру взятки.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», следователи и военная контрразведка ФСБ получили информацию о действиях Муминджанова от предпринимателей, которые «попались на махинациях с поставками по завышенным ценам» и оформили явку с повинной. Источники РБК, знакомые с материалами дела, утверждают, что оно строится на показаниях бизнесмена Олега Требунских, который проходит подозреваемым по другому делу о мошенничестве. Следователи считают, что Требунских несколько раз передавал деньги жене Муминджанова, его зятю и неустановленным лицам.

Генералу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), максимальное наказание по статье — 15 лет тюрьмы. Как пишет РБК, в ближайшее время Муминджанова должны этапировать обратно в Воронеж, где его дело рассмотрит местный гарнизонный военный суд.

С апреля 2024 года фигурантами крупных дел о коррупции в Минобороны стали более десятка человек, в их числе трое бывших заместителей прежнего главы ведомства Сергея Шойгу — Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также замглавы Генштаба Вадим Шамарин.