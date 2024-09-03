235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал на два месяца, до 2 ноября, заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанов по делу о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание прошло в закрытом режиме. Муминджанов отрицает вину, сообщила его адвокат перед началом заседания. Сторона защиты намерена обжаловать арест генерала, передает ТАСС.

По версии Следственного комитета, Муминджанов получил взятку в размере более 20 млн рублей, когда возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны.

Следствие считает, что генерал помог поставщикам обмундирования для военных, в том числе для участников военной операции на Украине, заключить контракты с Минобороны на сумму более 1,5 млрд рублей.

Муминджанова задержали в Воронеже и этапировали в Москву, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В отношении генерала возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие также проверит законность приобретения «многочисленных» объектов недвижимости стоимостью более 120 млн рублей, обнаруженных у Муминджанова и его родственников в Москве и Воронеже.

По данным «Коммерсанта», о противоправных действиях замкомандующего ЛенВО следователи и военная контрразведка ФСБ узнали от бизнесменов, которые «попались на махинациях с поставками по завышенным ценам» и оформили явку с повинной. Муминджанов вину не признает, утверждает издание.

С апреля 2024 года фигурантами крупных дел о коррупции в Минобороны России стали не менее 14 человек, в их числе трое бывших заместителей министра обороны — Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также замглавы Генштаба Вадим Шамарин.