Свердловский областной суд принял решение о прекращении уголовного преследования жителя Екатеринбурга Василия Раскова по делу о госизмене в связи со смертью обвиняемого. Об этом сообщается в телеграм-канале судов региона.

«Сегодня состоялось финальное судебное заседание по уголовному делу в отношении Раскова. Уголовное преследование прекращено судом в связи со смертью подсудимого», — говорится в официальном сообщении.

Телеграм-канал «Тюремный адвокат» сообщил о смерти мужчины 2 апреля.

Расков обвинялся в покушении на незаконное перемещение через границу иной военной техники (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1УК РФ) и в госизмене (ст.275 УК РФ).

По версии следствия, мужчина являлся «сторонником проукраинских взглядов» и в сентябре 2022 года «вышел на связь с СБУ».

«По заданиям мужчина собирал сведения военно-технического плана, информацию о военно-стратегических объектах на территории Свердловской области. Данные передавал через WhatsApp. Кроме того, Расков обвинялся в попытке переправить через границу с Казахстаном две специализированные радиостанции», — отмечается в заявлении суда.

Дело Раскова поступило в Свердловский областной суд 9 января. Как следует из карточки на сайте суда, заседания дважды откладывались из-за неявки подсудимого по болезни.

По информации телеграм-канала «Тюремный адвокат», Второй апелляционный суд частично удовлетворил жалобу о заключении Раскова под стражу 20 февраля, позднее мера пресечения была заменена на запрет определенных действий.

«Очевидно причиной такого решения стало наличие серьезного заболевания у Василия, которое просто не было учтено при заключении под стражу», — писали авторы канала.

Суд сообщил о начале рассмотрения дела екатеринбуржца 24 марта. На основании п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК России его дело рассматривалось в закрытом режиме.

В октябре прошлого года ТАСС со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде писал, что российские суды в первом полугодии 2024 года вынесли приговоры 70 лицам по обвинению в госизмене или шпионаже. Всего по статье «Государственная измена» были осуждены 52 человека, один из них получил пожизненное. В 2023 году по статьям о госизмене были осуждены 39 россиян, о шпионаже — девять иностранцев. В 2022 году за госизмену были осуждены 16 человек, за шпионаж — один.