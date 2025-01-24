Рост числа задержаний по статье «Госизмена» связан с запросом общества, обеспокоенного атаками БПЛА, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов. Его коллега, член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских не исключил, что законодательство в этом направлении может быть ужесточено.

«Мы видим, что интенсивность налетов вражеских беспилотников и всевозможных средств поражения резко увеличилась, и при всех рассказах о том, что они поражены, на землю части падают и кое-что поджигают. Это тоже говорит о том, что мы несем довольно серьезный ущерб. И я думаю, что и руководство, и жители требуют: где наша противовоздушная оборона, насколько активно работают наши спецслужбы? Я думаю, что здесь явный запрос лиц, принимающих решения, и общества на более активную работу ФСБ», — сказал Обухов.

Депутат отметил, что когда на Украине поражаются цели, то нередко в СМИ появляется информация о том, что это было сделано «по наводке пророссийского подполья и так далее». «Было бы странно ожидать, что у нас не внедрены представители противоположной стороны», — добавил он.

Кроме того, продолжил Обухов, не стоит забывать и об ущербе, который наносит украинская сторона при помощи сочувствующих лиц в России. Он напомнил про сегодняшнюю атаку на брянский завод «Кремний Эл» (один из крупнейших производителей чипов в стране), который после атаки дронов был вынужден приостановить работу. Депутат отметил, что в этом случае затраты на «копеечный дрон» и восстановление работы «суперсовременного завода, работающего на оборону», несопоставимы.

Эффективность спецслужб, уточнил Обухов, проявляется в том числе и выявлением «агентуры, которая готова нам нанести серьезный ущерб», включая, например, наводчиков вражеских БПЛА.

«Они (сотрудники ФСБ) обязаны выявлять больше, потому что, судя по сообщениям о пораженных объектах, интенсивность атак резко возросла, а раз интенсивность атак возросла, значит, и выросло количество наводчиков», — заявил собеседник RTVI.

При этом, продолжил он, если судить по масштабу новостей о жертвах мошенников, то можно сделать вывод, что в России «внушаемость населения огромная». Это связано, по его мнению, с тем, что российское общество находится «в невротизированном состоянии, а невротизированное состояние — это серьезная внушаемость».

«И та сторона может внушать населению необходимость под видом тех же мошеннических действий помогать геополитическому противнику. Вот в чем опасность этой невротизации и внушаемости общества. И отсюда вот не только и не столько “ждуны” <…>. С помощью методик нейролингвистического программирования, когда звонят мошенники, люди, находясь под внушением — “иди, подожги”, — действуют в интересах геополитического противника. Это серьезная проблема. И здесь большой простор работы для спецслужб, я бы сказал, даже непочатый край», — сообщил он.

Его коллега, член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских заявил RTVI, что российские спецслужбы ведут работу в плановом режиме, о какой-либо их активизации речи нет.

Он также отметил, что фигурантов дел о госизмене нередко делят на две условные категории: 1) те, кто совершил преступление несознательно, став жертвой мошенников; 2) и те, кто «сознательно пошел на предательство, измену родине». Но в обоих случаях «перед законом все равны», от ответственности никто не освобождается, добавил депутат.

По мнению парламентария, нужно рассказывать о таких случаях, чтобы «остальным был урок, что нельзя заниматься предательством своей страны, и люди должны понимать, что если вы идете осознанно или неосознанно, то будете нести за это серьезную ответственность». Альшевских добавил, что «враги внутри страны должны знать, что за ними придут».

«У многих есть ошибочная позиция, что если нарушил закон, про это никто не узнает. Это вопрос времени, рано или поздно все тайное становится явным. Я не исключаю, что наказание по статьям, касающимся преступления против безопасности и защиты суверенитета, будет ужесточаться и дальше», — подчеркнул он.

О последних делах по статье «Госизмена»

24 января УФСБ по Кубани сообщило, что в Краснодаре был задержан капитан экипажа гражданского самолета, его подозревают в финансировании ВСУ. Дело возбуждено по статье 275 УК России («Госизмена»), максимальное наказание по ней — пожизненный срок. По версии ведомства, пилот 1968 года рождения по своей инициативе связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, и перевел криптовалюту на указанный им счет.

17 января в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе местного жителя по делу о передаче спецслужбам Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота России. В ведомстве отметили, что эта информация использовалась ВСУ для нанесения ударов по российским военным объектам. Мужчина был арестован, против него возбудили дело о госизмене.

В декабре 2024 года ФСБ рассказала о задержании россиянина, который, по версии следствия, передавал украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье. По заданию куратора мужчина за деньги собирал и передавал фото объекта ТЭК в Подмосковье.

12 декабря объединенная пресс-служба судов Курской области писала, что 30-летний местный житель, уроженец Украины Сергей Черноокий получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене и совершении теракта. Оно рассматривалось в закрытом формате.

По версии следствия, мужчина с ноября 2023-го по февраль 2024 года собирал и передавал украинской стороне информацию об объектах транспортной инфраструктуры на территории Железногорского района. Кроме того, он устроил взрыв перед общественной приемной политической партии в городе, а в составе организованной группы совершил поджог в филиале благотворительной организации в Курске. Вину россиянин признал.

В октябре прошлого года ТАСС со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде писал, что российские суды в первом полугодии 2024 года вынесли приговоры 70 лицам по обвинению в госизмене или шпионаже. Всего по статье «Государственная измена» были осуждены 52 человека, один из них получил пожизненное. В 2023 году по статьям о госизмене были осуждены 39 россиян, о шпионаже — девять иностранцев. В 2022 году за госизмену были осуждены 16 человек, за шпионаж — один.

В декабре 2024 года Госдума одобрила поправки, согласно которым Уголовный кодекс дополняется новой статьей 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). Она будет касаться иностранцев и людей без гражданства, которые с территории России оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную и другую помощь «противнику». Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, депутаты одобрили поправки, расширяющие определение «переход на сторону противника» в статье 275 УК («Государственная измена»). Теперь под ним, под ним, кроме участия в военных действиях на стороне противника, также понимается «добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации». Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы.