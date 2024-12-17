Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, ужесточающий наказание за вооруженный мятеж, вплоть до пожизненного, передает корреспондент RTVI.

Законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж внесло в Госдуму в июле правительство России. В первом чтении инициатива была принята в октябре.

Закон вносит изменения в статью 279 УК (вооруженный мятеж), вводя дифференциацию уголовной ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от роли виновного в совершении преступления и тяжести наступивших последствий:

— За организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя России либо нарушения территориальной целостности страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

— Участие в вооруженном мятеже предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

— Если вышеупомянутые преступления повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то фигурантам таких дел будет грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

Также Госдума приняла поправку о невозможности условно-досрочного освобождения (УДО) для отбывающих пожизненный срок за вооруженный мятеж и совершение преступлений террористической направленности.

В то же время закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, «если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления», следует из документа.

Новая статья УК

Кроме того, при обсуждении закона во втором чтении была принята поправка, которой Уголовный кодекс дополняется новой статьей 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). Она будет касаться иностранцев и людей без гражданства, которые с территории России оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную и другую помощь «противнику».

Под «противником» в поправке понимается «иностранное государство, международная либо иностранная организация, непосредственно противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники».

Фигурантов дел по ст. 276.1 УК предлагается наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового.

Кроме того, Госдума одобрила поправки, расширяющие определение «переход на сторону противника» в ст. 275 УК (государственная измена). Теперь под ним под ним понимается не только «участие в составе сил (войск) противника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», но и «добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации». Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы.

Как и в случае с фигурантами дел о вооруженном мятеже, осужденные за оказание помощи противнику смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности, если лицо «добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации». При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.