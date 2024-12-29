Россиянина задержали и впоследствии арестовали по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый получал задания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, с которым общался в Telegram. По заданию куратора мужчина за деньги собирал и передавал фото объекта ТЭК в Подмосковье.

Сам задержанный в ходе допроса рассказал, что получил задание от украинской военной разведки в мае, а 30 июня собрал и передал информацию о нефтебазе. По его словам, эти данные могут быть использованы «против безопасности Российской Федерации». «Тем самым совершил государственную измену», — сказал мужчина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), ему грозит пожизненное заключение. Следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего.

В ноябре к 16 годам колонии строгого режима по делу о госизмене приговорили инженера-технолога АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Данила Мухаметова.

По версии следствия, Мухаметов вместе с женой Викторией за вознаграждение в размере 100 тыс. руб. передали украинским спецслужбам чертежи военно-технического характера. На допросе пара сказала, что на полученные средства они планировали «просто жить».