Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы рассказал, что был знаком с погибшим и убил его из личной неприязни. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Фигуранту дела о совершенном в начале июня убийстве предъявили обвинение сразу по трем статьям УК: ст. 105 (убийство), ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Обвиняемому также проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Стрельба, в результате которой погиб 34-летний мужчина, произошла 6 июня на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. В Следственном комитете (СК) сообщили, что на теле погибшего обнаружили не менее шести огнестрельных ранений.

Мужчину, устроившего стрельбу, ранили при задержании. Телеграм-канал Mash утверждал, что нападавший был ранен в голову, но выжил и находится «на грани жизни и смерти». При нем обнаружили оружие, из которого производились выстрелы.

По сведениям Baza и других телеграм-каналов, убитый — бывший скейтер из команды NikeSB Россия Константин Балишанский. Он работал системным администратором в компании Mediasystem Group, принадлежащей его отцу Андрею Балишанскому.

По данным Mash, фигурант дела — 35-летний Андрей Демин. Как утверждает канал, раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. В 2018 году мужчину задерживали за незаконный оборот наркотиков, пишет Mash.

Знакомые Балишанского рассказали телеграм-каналу, что убитый и нападавший вместе работали в Mediasystem Group. По версии собеседников Mash, конфликт между ними мог возникнуть из-за девушки.