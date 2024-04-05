Бутырский районный суд Москвы приговорил 11 фигурантов дела о склонении к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму в 2021 году к срокам до восьми лет колонии. Об этом 5 апреля сообщила «Медиазона»* со ссылкой на юриста Алексея Прянишникова. По версии следствия, все осужденные имели отношение к телеграм-каналу «Что делать!»

Обвиняемыми по делу проходили 11 человек: Дмитрий Чеданов, Жанна Чернова, Никита Крещук, Алексей Курлов, Вячеслав Абрамов, Ильдар Садриев, Дмитрий Ламанов, Игорь Кузнецов, Мария Платонова, Игорь Нагибин и Алексей Яночкин.

Суд признал всех фигурантов виновными в склонении к массовым беспорядкам (ч.1.1 ст. 212 УК), а также в возбуждении ненависти или вражды организованной группой (п.»а», п.»б» ч.2 ст. 282 УК). Абрамов также признан виновным в хранении наркотиков (ч.1 ст. 228 УК). По версии следствия, все 11 фигурантов, действуя в составе организованной группы, пытались сорвать проведение выборов депутатов Госдумы в 2021 году.

В материалах дела утверждалось, что обвиняемые, «движимые политической ненавистью к органам государственной власти России», проводили «информационно-агитационную кампанию», направленную в том числе на вовлечение граждан в организацию массовых беспорядков. Для этих целей фигуранты дела использовали телеграм-канал «Что делать!» и соцсеть Tik-Tok, указывало следствие.

«С целью сокрытия истинных намерений, в целях конспирации экстремистами был создан канал в мессенджере Telegram под названием «Что делать?»» — следует из сообщения пресс-службы судов Москвы.

Дмитрий Чебанов, которого следствие считает организатором и владельцем канала, получил семь с половиной лет колонии, его гражданская жена Жанна Чернова — пять лет и два месяца колонии.

Наибольший срок — восемь лет заключения — суд назначил пенсионеру из Сочи Игорю Нагибину, у которого, как сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, дома при обыске нашли порох. Сам Нагибин утверждал, что не знает, кому принадлежит вещество.

Остальным фигурантам дела, в том числе журналисту RusNews Игорю Кузнецову, суд назначил сроки до шести с половиной лет лишения свободы. Всем осужденным, кроме Черновой, также запретили на два года вести деятельность в соцсетях.

22-летняя дизайнер и студентка Высшей школы экономики Мария Платонова приговорена к пяти годам и двум месяцам колонии с отсрочкой на период беременности и достижения ребенком 14-летия. Как пишет «Медиазона»*, Платонова единственная отрицала связь с телеграм-каналом «Что делать!».

Дело о склонении к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму возбудили в сентябре 2021 года. Всех обвиняемых, кроме Платоновой, отправили в СИЗО. В Следственном комитете (СК) утверждали, что фигуранты дела из семи регионов России создали сеть телеграм-каналов, в которых призывали к беспорядкам в дни голосования.

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