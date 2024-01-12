Фехтовальщик Сергей Бида, уехавший из России и объявленный в розыск, намерен получить американское гражданство и выступать за сборную США на летней Олимпиаде-2024, пишет USA Today. Помимо него, стать гражданами США планируют еще два российских шпажиста — жена Биды Виолетта и Константин Лоханов.

Получение американского гражданства необходимо россиянам для возможности выступать на Олимпийских играх в Париже за сборную США. По данным USA Today, шпажистов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США: обе организации направили Конгрессу письма в поддержку спортсменов — они должны способствовать ускоренному процессу получения гражданства.

Также планы россиян поддержала Ассоциация фехтования США (USA Fencing). Глава организации Фил Эндрюс в письме Конгрессу указывал, что Лоханов и супруги Бида «принесли себя в жертву» и «подвергли свою жизнь риску», чтобы выступать за американскую команду.

Как объяснил адвокат фехтовальщиков Джек Винер, чтобы Бида и Лоханов стали гражданами США к началу Игр в Париже Сенат и Палата представителей должны принять закон, предоставляющий спортсменам американское гражданство. После этого президент Джо Байден должен подписать соответствующий документ.

«Мы должны действовать быстро», — подчеркнул Винер.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Директор по связям с общественностью Ассоциации фехтования США Брайан Уэнделл подтвердил, что у россиян остается мало времени до Олимпиады. Он допустил, что трое российских шпажистов могут «остаться за бортом» из-за того, что квалификация для американской сборной по фехтованию началась еще в июле. Однако есть и другой способ квалификации — отбор на командные соревнования.

«Эти люди многое отдали для поддержки [США], чтобы их дела стали доступными для рассмотрения», — подчеркнул Уэнделл.

Виолетта Бида сказала USA Today, что «почувствовала свободу», когда приехала в США. В свою очередь, ее муж осудил российскую военную операцию на Украине. Спортсмены попросили не разглашать их точное местонахождение.

Комментируя планы уехавших в США шпажистов получить американское гражданство, мать Сергея Биды Елена Гришина заявила ТАСС, что не общалась с сыном. «Никакой информации у меня нет», — добавила она.

Ранее Лоханов и супруги Бида подписали документы, позволяющие им выступать на внутренних американских турнирах под эгидой Ассоциации фехтования США. В Штатах все трое спортсменов занимаются тренерской работой. Летом 2023 года Виолетта и Сергей Бида выступили на чемпионате по фехтованию в нейтральном статусе.

Сергей и Виолетта Бида входили в состав сборной России по фехтованию на шпагах. В 2020 году Сергей Бида стал серебряным призером Олимпийских игр в командном и индивидуальном зачетах. Также на его счету бронза на чемпионате мира и титул трехкратного чемпиона Европы в командной шпаге. Виолетта Бида выиграла серебро чемпионатов мира и Европы 2019 года в командной шпаге.

Константин Лоханов — четырехкратный чемпион мира среди юниоров. Спортсмен входил в состав сборной России на Олимпиаде в Токио, он занял седьмое место в командных соревнованиях саблистов и 24-е — в индивидуальных. В сентябре 2022 года Лоханова исключили из состава национальной команды.

Уголовное дело против супругов Бида в России

В декабре 2023 года МВД объявило Сергея и Виолетту Бида в розыск. Ведомство не уточнило, по какой статье разыскивает фехтовальщиков.

Источник РИА Новости утверждал, что супруги Бида проходят фигурантами по уголовному делу о самовольном оставлении части или места службы (ст. 337 УК). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Собеседник РИА Новости отмечал, что супруги Бида — военнообязанные. Сергей числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была военнослужащей Минобороны в ЦСКА. Мать Сергея Биды Елена Гришина рассказала «Матч ТВ», что оба фехтовальщика были уволены со своих постов 29 декабря 2023 года.

«Мне позвонил начальник отдела кадров центрального округа, потом собрали комиссию, где было объявлено, что командование приняло решение их уволить», — сказала она.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил мнение, что супруги Бида «сознательно бежали из России». Факт того, что оба спортсмена находились в статусе военнослужащих (Сергей — лейтенант, Виолетта — прапорщик), указывает на то, что они совершили «воинское преступление», написал парламентарий в своем телеграм-канале.