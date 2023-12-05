Объявленный в России в розыск основатель сети ресторанов японской кухни «Тануки» и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов находится в Лондоне, где занимается ресторанным бизнесом. Об этом сам он сообщил изданию Forbes.kz, назвав свое объявление в розыск сюрпризом.

«Коммерсантъ» («Ъ») ранее писал, что основанием для возбуждения дела против Орлова могли стать долги по арендной плате за помещение фитнес-центра, расположенное в «Москва-Сити». По словам Орлова, он считал, что разбирательство по делу фитнес-центра является «сугубо гражданско-правовым иском».

«В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными. Тем не менее, могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения», — заявил бизнесмен.

Он добавил, что сейчас его адвокаты разбираются с этим вопросом.

«Мы найдем выход из сложившейся ситуации, придем к мировому соглашению. Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем урегулировать финансовые споры, не будем никому ничего должны и все это закончится», — сказал Орлов.

Бизнесмен выразил уверенность, что «здесь нет никаких скрытых мотивов», и допустил возможность «некоего недопонимания». «Меня нет в России уже определенное время, и наверняка именно из-за этого и возникла вся эта ситуация», — заверил он.

Ресторатор подтвердил, что полностью вышел из всех проектов в России и сейчас занимается бизнесом в других странах.

«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — сказал Орлов.

Иск на 110 млн рублей

МВД России объявило Александра Орлова в федеральный розыск 16 ноября, спустя несколько дней, 20 ноября, Орлов был объявлен в международный розыск.

По данным источников «Ъ», Орлов разыскивается в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 165 УК (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) по заявлению руководства ООО «Промтехноком», владеющего площадями в «Москва-Сити».

Основанием для возбуждения дела могли стать долги по арендной плате за помещение фитнес-центра «Меркурий Фитнес». Потерпевшая сторона подала иск в отношении Орлова на 110 млн рублей.

Орлов — один из самых известных российских рестораторов. В 2004 году он в партнерстве с Андреем Исаевым создал сеть японских ресторанов «Тануки». По данным холдинга TanukiFamily, сеть насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве.

Как отмечал «Ъ», Орлов покинул Россию в начале 2022 года. В июле того же года он заявил, что сосредоточится на развитии своих зарубежных проектов.