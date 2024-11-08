Участие в военной операции на Украине не освобождает от призыва на срочную службу. Об этом сообщил порталу «Чита.Ру» военный комиссар Читы Константин Селезнев.

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — сказал военком.

Селезнев прокомментировал историю 24-летнего читинца, который участвовал в боевых действиях в составе подразделения «Шторм» и получил ранение, а затем получил повестку на медкомиссию.

Молодой человек вступил в подразделение «Шторм», находясь в исправительной колонии. По какой статье он отбывал наказание, портал не уточняет.

В декабре 2023 года читинец получил слепое ранение бедра. Осенью ему позвонили и попросили явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета.

«Я пришел и мне дали повестку на медкомиссию. По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что “по виду я нормальный”», — рассказал собеседник «Чита.ру».

Он отметил, что после участия в военной операции не хочет проходить срочную службу. По словам молодого человека, ему пригрозили принудительным приводом, если он не явится добровольно. Издание также отмечает, что читинец еще не получил выплаты и ветеранское удостоверение.

В феврале рабочая группа по СВО, созданная по распоряжению президента России Владимира Путина, предложила освободить от прохождения срочной службы добровольцев со стажем участия в военной операции от полугода.

Осенний призыв в России проходит с 1 октября по 31 декабря. Призыву не подлежат те, кто уже прошел или проходит военную службу либо альтернативную гражданскую службу. На срочную службу также не призывают граждан с непогашенной судимостью и находящихся под арестом или следствием.