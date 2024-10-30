Президент России Владимир Путин заявил о недостаточном объеме помощи участникам военной операции на Украине. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

Путин рассказал, что недавно встречался с военными, получившими инвалидность во время боевых действий, и спросил у них, «как дела», есть ли проблемы. По словам президента, участники СВО отвечали, что «все отлично, все хорошо, вопросов нет, проблем нет».

«Но я на всякий случай все-таки попросил коллег из администрации, чтобы с ними с каждым поговорили, и посмотрел, что с ними происходит, как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то работает, кто-то не может трудоустроиться даже», — сказал Путин (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой подготовить список мер в этом направлении и усилить работу в регионах.

«Все как бы официально все получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход <…>. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Из того, что я увидел — недостаточно», — заявил Путин.

В апреле 2023 года президент России подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников военной операции на Украине и их семей. Организацию возглавляет Анна Цивилева.

Фонд призван помогать с получением дополнительного образования, переобучением и трудоустройством, социальной адаптацией, получением лекарств, реабилитации, санаторно-курортного лечения.