Украинскую делегацию оштрафовали на «Евровидении» за футболки с надписями в поддержку военных, взятых в плен в мае 2022 года при осаде завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказала в Instagram* украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя ― Алена Савраненко). Украинское издание «Суспільне» не подтвердил эту информацию.

По словам Савраненко, появление в футболках с призывом освободить украинских пленных было «очень рискованной и сложной задачей», поскольку организаторы «Евровидения» запретили «любые надписи и бренды». Всех членов делегаций проверяла охрана, одежду с надписями просили снять либо заклеивали надписи черным скотчем, рассказала Савраненко.

Украинские делегаты спрятали свои футболки под другой одеждой.

«Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. <…> Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом», — написала Савраненко.

Позже фраза о штрафе исчезла из ее поста. Пресс-служба украинского издания «Суспільне» заявила, что не получала жалоб и штрафов за надпись на футболках украинской делегации.

В то же время там отметили, что Европейский вещательный союз (EBU) может применить санкции в случае нарушения правил «Евровидения», о чем артистов предупреждают еще на этапе подписания контракта.

Город Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года. Главным опорным пунктом украинских военных в городе был металлургический завод «Азовсталь». На предприятии держали оборону военнослужащие батальона специального назначения «Азов»**, морпехи, пограничники, полицейские, представители Нацгвардии, теробороны и Службы безопасности Украины (СБУ), ― всего до 3,5 тыс. человек. Также там укрывались около 1 тыс. мирных жителей. Осада «Азовстали», продолжавшаяся больше месяца, завершилась сдачей украинских военных в плен. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись пленными, в результате чего на родину вернулись 215 украинских военных, в том числе с «Азовстали».

Политика на «Евровидении»

«Евровидение-2024» прошло в шведском Мальме. Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil (настоящее имя ― Яна Шемаева) исполнили песню «Teresa & Maria», заняв в финале конкурса третье место.

Победителем «Евровидения» стал объявивший себя небинарной персоной певец Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Второе место занял хорватский исполнитель Baby Lasagna (Марко Пуришич) с композицией Rim Tim Tagi Dim.

В правилах «Евровидения» подчеркивается, что это «неполитическое мероприятие». Все вещательные компании, участвующие в конкурсе, должны обеспечить, чтобы «Евровидение» «ни в коем случае не было политизировано», указано в правилах.

Однако, по оценкам западных СМИ, в этом году конкурс оказался «самым политизированным за всю его историю». «Евровидение» в частности сопровождалось демонстрациями пропалестинских активистов, недовольных участием конкурсантки из Израиля Эден Голан. В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили в ответ на критику, что «Евровидение» ― соревнование между общественными вещателями, а не правительствами.

Песня Голан изначально называлась October Rain («Октябрьский дождь») и содержала явные отсылки к нападению палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Организаторы «Евровидения» сочли, что текст песни нарушает правила конкурса. В итоге композиция была отредактирована и вышла под названием Hurricane («Ураган»). Израильскую певицу освистали во время выступления, она заняла пятое место.

EBU также запретил использовать на «Евровидении» флаг Евросоюза, в связи с чем Еврокомиссия направила организаторам конкурса жалобу. Перед конкурсом EBU предупредил, что на «Евровидение» можно проносить только только флаги стран-участниц мероприятия, а также радужные флаги, символизирующие ЛГБТ***.

*деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

**признан в России террористической организацией и запрещен

***решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России