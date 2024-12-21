Немецкую полицию пытались предупредить о преступных планах выходца из Саудовской Аравии Талеба А., который въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественского рынка в Магдебурге. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо, написанное берлинским правоохранителям еще осенью 2023 года.

Наезд автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге произошел в пятницу вечером. Погибли пять человек, более 200 человек пострадали. Власти назвали произошедшее терактом.

Электронное письмо на английском языке написала в сентябре прошлого года женщина, проживающая, предположительно, в Саудовской Аравии. Она привела личные данные Талеба А., рассказав, что он заявил о готовности убить случайных людей.

«Он написал в Twitter: “Вы будете винить меня, если я убью 20 случайных немцев?”» — сообщила обеспокоенная женщина.

Автор письма сообщила, что «это очень срочно», и призвала как можно скорее задержать мужчину. Письмо предназначалось полиции Берлина — столицы ФРГ, однако по ошибке было отправлено правоохранителям одноименного населенного пункта в американском штате Нью-Джерси.

Источник агентства Reuters из Саудовской Аравии рассказал, что Эр-Рияд также призывал власти Германии обратить внимание на мужчину, поскольку тот публиковал в соцсети X посты экстремистского содержания.

По сообщению журнала Spiegel, 50-летний Талеб А. — специалист в области психиатрии и психотерапии — в марте 2006 года приехал в Германию на стажировку, а в июле 2016 года получил в этой стране статус беженца, поскольку на родине ему якобы грозила смертная казнь за «отступление от ислама».

По словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, мужчина жил и работал в Бернбурге — городе с населением 32 тыс. человек, который расположен между Галле и Магдебургом.

Ранее Талеб А. консультировал женщин из Саудовской Аравии по вопросу о том, как покинуть родную страну, и вел сайт с информацией о системе предоставления убежища в ФРГ. Самого себя он называл «самым агрессивным критиком ислама в истории», а в соцсети X обвинял власти Германии в намерении «исламизировать Европу», пишет Bild.