Глава республики Татарстан Рустам Минниханов призвал предприятия «очнуться» и в защите от беспилотников не полагаться только на средства противовоздушной обороны (ПВО). С соответствующим заявлением руководитель региона выступил на Международном форуме по энергетике, передает телеграм-канал «Татарстан-24».

По мнению Минниханова, предприятия должны самостоятельно продумать свои средства защиты от дронов.

«Видимо, из-за того, что ураза и пост православный, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, бригады помощи. Мы должны своими силами решать эти вопросы», — приводит его слова «Татарстан-24».

Глава республики также добавил, что промышленные и энергетические объекты являются целью для «врагов», и к ударам по ним нужно быть готовыми «в любую минуту». По словам Минниханова, сотрудникам предприятий не следует полагаться исключительно на сигнал противоракетной обороны, поскольку «она решает другие задачи».

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Также дроны нанесли удары по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга». В результате атаки пострадали 14 человек, шесть из них находятся в стационаре, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. По данным агентства, все пострадавшие являются студентами образовательного центра «Алабуга политех».

По информации телеграмм-канала Baza, в общежитии республики находились иностранные граждане, которые обучаются в «Алабуга политех». После удара беспилотников ранения разной степени тяжести получили граждане девяти стран, в том числе Зимбабве, Руанды, Конго, Кении и Нигерии.

Как отмечал ТАСС, в Нижнекамске беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но дрон обезвредили системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).