Один человек погиб, 11 пострадали в воскресенье, 17 марта, при втором за день обстреле Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем телеграм-канале он пишет, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

«К большому сожалению, есть погибший. В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести», — добавил глава региона.

О гибели мужчины в парковочной зоне, расположенной вдоль проезжей части, ранее сообщили белгородские телеграм-каналы. В некоторых из них было опубликовано видео с телом погибшего, лежащим между автомобилями. Теперь те же каналы публикуют видео удара, в результате которого погиб горожанин.

Гладков подчеркнул, что ВСУ «бьют по старикам, по детям, по мирным жителям и домам», зная, что в городе «ни одной единицы военной техники, ни одного человека в зеленой форме».

По словам губернатора, после сегодняшних ударов восемь человек находятся в городской больнице №2. Наиболее тяжелое состояние у женщины с осколочным ранением грудной клетки. Трем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, в девяти частных домовладениях и на трех хозсубъектах Белгорода, повреждены 12 автомобилей, уточнил Гладков.

В ходе первого обстрела города 17 марта при попадании снаряда загорелся частный жилой дом, там погибла 16-летняя девушка. Гладков выразил соболезнования ее близким и пообщался с отцом погибшей, который тоже находился в доме в момент удара и получил черепно-мозговую травму, ожоги и отравление угарным газом.

В ночь на 17 марта Белгородскую область атаковали украинские дроны, налетам подверглись поселки Октябрьский, Разумное и Дубовый. Взрывами были повреждены ЛЭП и газопровод, кровли домов и теплица.

В Кремле ранее связали участившиеся атаки ВСУ на Белгородскую область с попытками «бросить тень» на президентские выборы и дестабилизировать ситуацию в России.