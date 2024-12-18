Одна женщина скончалась от травм, полученных при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, сообщили в пресс-службе РЖД. Отмечается, что пострадавшая умерла в карете скорой помощи.

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи», — говорится в сообщении компании.

Личность погибшей устанавливают.

Холдинг пообещал оказать семье погибшей необходимую поддержку и выплатить компенсацию в размере 2,2 млн рублей. Кроме того, предусмотрена выплата от страховой компании «СОГАЗ».

Всего, по данным МЧС, в результате аварии пострадали 14 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в их числе один проводник. В РЖД отмечали, что один из пассажиров оказался зажат внутри вагона. Специалисты проводят спасательную операцию.

Для помощи пострадавшим на место происшествия направлены дополнительные медицинские бригады. Как рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, вертолет Ми-8 центра санитарной авиации доставит на место столкновения поездов еще 20 специалистов службы медицины катастроф.

В РЖД отметили, что пассажирам, которым потребовалась госпитализация, выплатят по 1 млн рублей. Также компенсацию в размере 500 тыс. рублей получат граждане, обратившиеся за медицинской помощью на месте. Кроме того, в РЖД пообещали вернуть всем пассажирам полную стоимость билетов и начислить по 20 тыс. бонусных баллов.

Ранее в это день на станции Княжая в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего несколько вагонов, в том числе пассажирского поезда, сошли с рельсов. Один из составов следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, на его борту находилось 326 пассажиров. В результате бокового столкновения пострадали вагоны хвостовой части поезда.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис взял ситуацию под личный контроль. По его словам, для пострадавших и тех, кто отказался продолжать путь, организовали пункты временного размещения. Остальные пассажиры продолжили путь в уцелевших вагонах поезда.

В РЖД отметили, что пассажирский состав отбуксировали с места происшествия, там продолжаются работы по ликвидации последствий, а потому движение через станцию Княжая временно приостановлено. Также сообщается, что от станции Сегежа позже отправится резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург.