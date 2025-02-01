В результате вчерашних атак дронов в Курской области погиб один человек, в общей сложности еще пятеро пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, один инцидент произошел в районе населенного пункта Снагость Кореневского района. БПЛА, как заявил Хинштейн, ударил по «гражданскому автомобилю, в котором ехали трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед».

«По предварительной информации, один человек погиб. К сожалению, из-за активных боевых действий его тело пока не удалось эвакуировать. Его жена не пострадала, от медицинской помощи впоследствии отказалась. В настоящее время находится у родных в Курске», — отметил он.

Находившийся в машине еще один пассажир 1981 года рождения получил «множественные ранения». Хинштейн уточняет, что мужчину только утром привезли в местную больницу, позднее его по воздуху доставили в областную клиническую больницу.

Врио главы региона заявил, что уже пообщался с вдовой, выразил ей соболезнования и пообещал оказать необходимую помощь.

Второй инцидент, по словам Хинштейна, произошел в селе Николаево-Дарьино Суджанского района, где от удара БПЛА пострадали двое мужчин и одна женщина.

«Все трое с множественными осколочными ранениями были доставлены в Рыльскую ЦРБ, где им оказали первичную помощь. Они уже доставлены в областную клиническую больницу. Состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет», — уточнил он.

В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Курской области окружены и заблокированы, а стабильное управление украинскими войсками в регионе потеряно. В начале ноября глава государства выразил уверенность, что Курская область будет зачищена от ВСУ.