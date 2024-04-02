Член команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий скончался в Одессе, написала в телеграм-канале кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

«Один за другим уходят Джентльмены», — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий», — говорится в сообщении критика.

Альперина не назвала причину смерти. По ее словам, в молодости они работали с Теплицким и другими участниками КВН в газете «Одесский газетный вестник».

«Все это было в другой жизни… Но Саша умер в этой. Светлая память», — отметила она.

Накануне кинокритик сообщила о смерти сценариста и капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослава Пелишенко, ему был 71 год.

Пелишенко много лет играл в КВН и был капитаном команды «Одесские джентльмены». С 1991 года в Москве он сотрудничал с российским и руководил отделом юмористических программ. Пелишенко — один из авторов программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Песня года» и других программ. В 2007 году он получил премию «ТЭФИ» как сценарист программы «Городок».