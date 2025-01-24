Один из крупнейших производителей чипов в России брянский завод АО «Группа Кремний Эл» приостановил работу после атаки дронов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По данным пресс-службы, в ночь на 24 января на заводе было зафиксировано «шесть прилетов БПЛА», пострадавших нет.

«Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена», — сообщили представители завода.

АО «Группа Кремний Эл» является одним из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором работает более 1,7 тыс. человек, говорится на сайте завода. За последние годы предприятие освоило и запустило серийное производство силовых модулей, изделий по БиКДМОП технологии и диодов Шоттки на карбиде кремния. Кроме того, освоено производство изделий в корпусах для поверхностного монтажа (SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89, QFN-8, QFN-10, SO-8, SO-20).

Минобороны России ранее передавало, что минувшей ночью над Брянской областью были перехвачены 37 беспилотников.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, среди уничтоженных дронов были 18 реактивных.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — добавил он.