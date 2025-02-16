Южнокорейская актриса Ким Сэ Рон умерла у себя дома, сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции. Reuters называет девушку «одной из самых многообещающих актрис Южной Кореи», при этом указывая, что ее карьера «пошла на спад» после инцидента с пьяным вождением в 2022 году.

Тело девушки обнаружила ее подруга, с которой они должны были встретиться, и вызвала экстренные службы. В полиции добавили, что будут устанавливать причину смерти Ким Сэ Рон. По данным Yonhap, признаков преступления — например, вторжения в квартиру и следов борьбы — не обнаружено.

Газета Choson пишет, что Ким Сэ Рон была найдена в своей квартире в Сеуле «в состоянии клинической смерти». Прибывшая по вызову ее подруги скорая попыталась реанимировать ее и повезла в больницу, но впоследствии медики констатировали смерть. Жилье актрисы обыскали на предмет предсмертной записки или других документов, которые позволили бы установить причины и обстоятельства ее смерти, но ничего не нашли.

25-летняя Ким Сэ Рон прославилась благодаря роли в фильме «Человек из ниоткуда» (2010). Актерскую карьеру она начала в 2009 году с фильма «Путешественник», благодаря которому ее пригласили на Каннский кинофестиваль во Франции — и она стала «самой молодой из южнокорейских актеров, попавшим в Канны». С ноября 2015 года по апрель 2017 года девушка вела музыкальное шоу.

В мае 2022 года, когда Ким Сэ Рон было 20 лет, она села за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезалась в ограждение, дерево и трансформатор на перекрестке в Сеуле. По итогам анализа крови ее лишили водительских прав, а в апреле 2023 года приговорили к штрафу в размере 20 млн вон (около 1,25 млн рублей).

После этого актриса столкнулась с денежными трудностями — ее даже видели подрабатывавшей в кафе в районе Сонсудон. Девушку взяли сниматься в сериале Netflix в 2023 году, но потом расторгли с ней контракт из-за критики общественности. Весной 2024 года она попыталась выйти на театральную сцену, но неудачно. СМИ писали, что Ким Сэ Рон собирается вернуться в шоу-бизнес, сменив имя на Ким А-им.

Напомним, в ноябре 2024 года был найден мертвым 39-летний южнокорейский актер Сон Чжэ Рим. Его тело тоже обнаружил друг в сеульской квартире. Умерший оставил предсмертную записку, на основании которой семья отклонила запрос на аутопсию.