Банк России установил официальные курсы валют с 23 по 25 ноября 2024 года. Доллар подорожал на 1,9 рубля и впервые с 24 марта 2022 года достиг отметки 102,5761 рубля, следует из данных ЦБ.

При этом на международном рынке Forex значение доллара превысило 103 рубля. На момент написания материала американская валюта росла на 2,02% — до 103,3421.

Евро, согласно данным ЦБ, вырос на 1,35 рубля — до 107,4252. Последний раз валюта находилась на такой отметке в октябре 2023 года.

В октябре 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства у российских властей и якобы пойдет на пользу государственному бюджету в связи с планами по увеличению расходов в следующем году. Тогда неназванные чиновники допускали, что российская валюта может опуститься до уровня 100 рублей за доллар.

«В нынешней ситуации 100 рублей за доллар — это не так страшно, хотя и имеет определенный инфляционный эффект», — утверждал бывший высокопоставленный чиновник Банка России Олег Вьюгин.

В 2023 году рубль дважды преодолевал отметку в 100 рублей за доллар. В ответ на это ЦБ в августе того же года повысил ключевую ставку до 12% годовых, а после правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала, обязав 43 группы экспортеров репатриировать 80% своей валютной выручки и продавать почти всю ее за рубли на внутреннем рынке, отмечает агентство.

По оценке Bloomberg, прогнозы министерства экономики показывают, что правительство планирует ослабление национальной валюты. Чиновники ожидают, что в 2025 году средний курс доллара составит 96,5 рубля, утверждает агентство.